影／玻利維亞運新鈔軍機墜毀至少15死 鎮暴警察出動阻止民眾撿錢

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
2026年2月27日星期五，玻利維亞一架載有現金的C-130運輸機27日在首都拉巴斯附近埃爾阿爾托的機場墜毀，警方在一旁站崗。美聯社
2026年2月27日星期五，玻利維亞一架載有現金的C-130運輸機27日在首都拉巴斯附近埃爾阿爾托的機場墜毀，警方在一旁站崗。美聯社

玻利維亞一架載有現金的C-130「大力神」（Hercules）運輸機27日在首都拉巴斯附近墜毀，波及高速公路上約十多輛車輛，鈔票散落一地，至少造成15人死亡，另有多人受傷。

美聯社與BBC報導，這起事件發生在當地時間18時20分。玻利維亞國防部長薩利納斯（Marcelo Salinas）指出，這架隸屬玻利維亞空軍的C-130「大力神」運輸機載運中央銀行剛印製完成的新鈔，在鄰近拉巴斯的埃爾阿爾托（El Alto）機場降落時偏離跑道，最終衝入附近一處空地。

根據報導，飛機在跑道上打滑後衝出跑道，撞上附近高速公路上的車輛。機場隨後暫時關閉，消防人員亦撲滅吞噬機身的大火。社群媒體流傳的畫面顯示，飛機殘骸、被毀車輛與遺體散落道路各處；根據報導，有人一度靠近事故現場試圖撿拾散落的鈔票，鎮暴警察則試圖驅離人群。

薩利納斯未說明確切死亡人數，僅表示事故原因仍在調查中。空軍將領洛拉（Sergio Lora）指出，這架C-130運輸機自東部城市聖塔克魯茲（Santa Cruz）裝載貨物後飛往埃爾阿爾托，機上6名機組人員中有2人截至晚間仍下落不明。消防局長托瓦爾（Pavel Tovar）則指出，至少有15人死亡，但未說明死者是在機上，還是高速公路上的車輛乘客，另有至少15輛車受損。

中央銀行總裁埃斯皮諾薩（David Espinoza）隨後表示，機上運載的新鈔正運往拉巴斯，原本即將投入流通，但因尚未印上序號，尚未具備法定貨幣地位。埃斯皮諾薩未透露具體運送數量。國防部則警告，這批鈔票不具購買力，若撿拾或使用將構成犯罪。聲明中補充表示：「請民眾遠離現場，讓當局進行相關工作。」

國防部 死亡 玻利維亞 墜機

