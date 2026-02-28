避免惹火習近平讓「川習會」告吹 川普政府擱置130億美元對台軍售

紐約時報27日報導，美方官員表示，為避免在美國總統川普計畫4月訪問北京前引發中國國家主席習近平不滿，川普政府已延後宣布一項價值百億美元的對台軍售方案。

這項軍售案包含防空飛彈，目前已進入程序後期階段。國務院於1月將方案送交跨黨派資深國會議員進行非正式審查，並獲得批准。然而，官員指出，該案此後便一直滯留在國務院。一名官員表示，這項軍售案總價值約130億美元，規模高於川普政府去年12月宣布的110億美元軍售案。另有官員透露，行政部門曾告知部分參與審查的人士，白宮已下令相關機構暫緩推進，以確保川習會順利舉行。

國務院表示，不評論尚未完成的軍售案。聲明指出：「本屆政府已明確表示，美國對台灣持續四十多年來的長期承諾不變。」白宮則將相關提問轉交國務院回應。

一名官員表示，擬議中的對台軍售案包括愛國者防空系統攔截飛彈、NASAMS防空系統及反無人機設備，另涵蓋小型武器，以及維修與後勤維持相關項目。金融時報最早報導這項軍售方案的編列情況，華爾街日報隨後指出，美方官員對是否推進該案有所遲疑。不過，川普政府在已獲國會非正式批准、且進入程序後期階段時仍選擇暫停推進，此前則未曾被披露。

一般而言，國務院會將擬議軍售案送交參眾議院相關委員會，由兩黨資深議員審查；若取得非正式批准，通常隨即對外宣布，並送交國會完成程序性的正式核准。這一非正式審查階段具有關鍵意義。例如，近年因外界質疑以色列在加薩軍事行動造成平民傷亡，民主黨議員曾耗費數週甚至數月審查對以軍售案；川普政府則三度繞過國會，加速對以軍售。

美國對台軍售在國會向來享有強烈的跨黨派支持。《台灣關係法》規定，美國政府有義務向台灣提供防禦性武器，因此國會議員通常會迅速批准。不過，習近平4日與川普通話時提出台灣軍售問題，警告「美方務必慎重處理」，川普也在「真實社群」貼文中，將台灣問題列為六個話題之一，並表示這次通話「都非常積極」。

此外，川普16日被問及近日與習近平通話時，對方警告美國對台軍售一事，他如何回應，以及是否打算持續提供台灣更多武器。川普表示：「我有回應，我正在跟他談這件事，我們談得很愉快，很快就會做出決定。」他也強調，自己與習近平關係良好，並將於4月訪問中國。

一些美中政策專家表示，川普可能違反了對台「六項保證」。其中一條明確指出，美國從未同意在對台軍售問題上與北京進行協商。