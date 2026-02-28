快訊

玻利維亞載新鈔軍機墜毀釀15死 民眾湧現場撿錢

中央社／ 拉巴斯27日綜合外電報導
玻利維亞首都拉巴斯。ingimage

根據電視報導，玻利維亞空軍一架軍機今天傍晚載運中央銀行新鈔時，在惡劣天氣下墜毀於首都拉巴斯（La Paz）附近城市愛爾阿托一條繁忙道路上，造成15人死亡、至少30人受傷。

綜合法新社與路透社報導，當地有關當局表示，這架 C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules）自聖克魯斯市（Santa Cruz）起飛，降落後衝出跑道，墜毀在鄰近道路上。

玻利維亞國防部證實發生這起空難，但沒有進一步說明詳情。

社群媒體流傳的畫面顯示，飛機墜毀後，事故現場陷入一片混亂，民眾紛紛湧向墜機地點，似乎在撿起散落地面的鈔票。當地執法人員出動水柱與催淚瓦斯驅離民眾。路透社無法證實這些畫面的真實性。

玻利維亞中央銀行今天傍晚將向媒體發表談話。

國營航空公司玻利維亞航空（Boliviana deAviacion）發表聲明表示，墜機事故發生後，愛爾阿托國際機場（El Alto International Airport）一度短暫關閉，並強調涉事軍機並不是機隊飛機。

玻利維亞媒體播出的畫面顯示，這架飛機嚴重毀損，在飛機墜毀的道路上，也有多輛車輛遭波及受損。

