南韓近20年禁令鬆綁！附條件開放Google Maps 可用完整導航與圖資

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張攝於27日的照片顯示，一支智慧手機正在使用Google Maps搜尋首爾市政府，後方螢幕則顯示首爾地圖的Google Maps網頁。法新社
這張攝於27日的照片顯示，一支智慧手機正在使用Google Maps搜尋首爾市政府，後方螢幕則顯示首爾地圖的Google Maps網頁。法新社

南韓是Google Maps少數無法正常運作的國家之一，但情況即將改變。南韓國土交通部27日改變維持近20年的安全審慎立場，決定「以符合嚴格安全要求為前提」，批准將高精度地圖資料輸出至海外伺服器。

路透與韓聯社報導，南韓國土交通部27日召集相關部門官員與專家開會，討論比例尺為1:5000的高精度地圖資料外傳問題，並在嚴格遵守相關條件的前提下，同意谷歌外傳地圖資料。紐約時報報導。這項決定解除了長久以來的限制，讓Google Maps終於能在南韓發揮應有的完整功能。

根據報導，韓方要求谷歌今後在提供涉韓衛星影像與空拍圖片時，須使用經特殊處理的圖像；此前已發布的時間序列影像及街景中出現的軍事與安全設施，也必須進行遮擋處理。此外，谷歌須透過南韓合作夥伴企業的境內伺服器加工原始資料，並經政府審核後，方可將相關資料傳輸至境外，且資料僅限於導航與地圖服務用途。

若涉及軍事與安全設施的資料需要更新，谷歌須依南韓政府要求，向本地合作夥伴提出修改申請，並監督合作夥伴利用境內伺服器修改資料的流程。同時，谷歌還須與政府共同制定資料外傳的風險管理與應對方案，並派駐專責韓國地圖業務的常駐人員。

谷歌副總裁透納（Cris Turner）在聲明中表示：「我們歡迎今天的決定，並期待持續與當地官員合作，讓Google Maps在南韓提供完整功能。」

南韓並未全面禁止Google Maps，相關限制也不像中國、北韓、敘利亞與越南等國嚴格。谷歌主張，為在全球提供即時導航服務，包括海外使用者查詢南韓目的地所需資料，必須將相關數據外傳。不過，南韓技術上仍與北韓處於戰爭狀態，政府過去因憂心敏感軍事與安全設施資訊外洩，曾於2007年與2016年兩度駁回谷歌申請。

韓聯社指出，南韓此次改變立場，雖可能衝擊主導當地數位地圖市場的Naver與Kakao，但也回應美方長期關切所謂歧視對美國科技企業的問題。不過，也有學者警告，這項決定將對市場控制與國家安全帶來重大隱憂。

