巴西米納斯州暴雨釀災逾60人罹難 政府宣布緊急狀態

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）連日暴雨，造成多地嚴重水患與土石流，至少68人死亡，數千人被迫撤離家園。地方政府已宣布進入緊急狀態，並獲得聯邦政府支援。

根據BBC巴西新聞網報導，受災最嚴重的城市包括茲灰福拉（Juiz de Fora）與烏巴（Ubá）。茲灰福拉在短短數小時內降下逾百毫米雨量，導致河川暴漲、道路淹沒，並引發多起山坡滑落事故。當地至少62人喪生，其中包含多名學童及其家屬。烏巴則因河川氾濫造成至少6人死亡，市長形容這是「史上最嚴重的洪災」。

CNN巴西新聞網今天報導指出，搜救行動已進入第4天，仍有5人失蹤。超過600名消防與救難人員投入救援，並呼籲居民避免返回高風險地區。兩市合計逾3500人無家可歸，暫時安置於學校與公共設施。

米納斯州州長澤馬（Romeu Zema）宣布全州哀悼3日，並表示「這是極大的痛苦時刻」，強調政府將全力支援災民。州政府已提前撥款，用於災後重建與援助。

巴西國家氣象機構（Inmet）警告，土壤已高度飽和，即使降雨量減少，仍可能引發新的滑坡與洪水。專家指出，此次暴雨是冷鋒、濕熱氣流與大氣低壓系統交互作用所致，形成罕見的強烈降雨。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）近日在亞洲訪問期間已下令聯邦單位介入，提供人道援助與基礎設施修復支援。政府強調，將持續監控災情，確保災民獲得必要協助。