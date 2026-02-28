影／還以為地震！米蘭電車失控撞樓2死38傷 外送員跳自行車畫面曝光

義大利米蘭剛結束2026年冬季奧運，目前正舉行米蘭時裝周，並準備迎接即將登場的帕拉林匹克運動會，市中心27日卻發生地面電車出軌事故，隨後撞上一棟建築，造成2人死亡、至少38人受傷。

美聯社與法新社報導，這裡事故發生在市中心的維托里奧．威尼托大道（Vittorio Veneto avenue）沿線。出事的黃白色電車長25公尺，可容納66人，事後橫跨道路。目擊者指出，該車先撞上一棵樹，隨後撞破一家餐廳的窗戶。

目前尚不清楚事發時是否超過電車每小時50公里的速限，但根據媒體播出的事故影像，這列地面電車當時高速行駛，卻在一處供另一條路線使用的轉轍軌道突然偏轉，偏離既定行駛方向，在轉彎時向一側傾斜、幾乎側翻，隨後猛然向另一側擺動，最終撞上建築物才停下。畫面中可見電車呼嘯而過時，一名外送員從自行車上跳開，另一名路人也迅速閃身躲避。

Two dead and around 40 injured after a tram derailed in central Milan today.



The tram, one of the newest models in operation in the city, came off the tracks in viale Vittorio Veneto, close to the city’s Central Station, crashing into a shop window.pic.twitter.com/kUepoYCJ3b — Massimo (@Rainmaker1973) 2026年2月27日

目擊者加利奧內（Valerio Gaglione）表示，一名男子被困在電車底下，手臂卡住，「車內有很多人受傷，我看到一名老先生滿身是血。」

米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）在現場受訪時指出，其中一名死者是在電車出軌時遭撞擊身亡，另一名為車上乘客，其餘傷者均無生命危險。他並透露，一名死者為60多歲的義大利人，另一名為塞內加爾男子，在送醫途中不治。

薩拉表示，出事車輛為新車，司機具有多年經驗，但當時上班僅一小時，疑似未啟動轉轍器切換軌道，使列車未能保持直行，且在事故發生前曾錯過上一個停靠站。他強調：「看起來不像是技術問題，而是與司機有關。」

數十輛救護車、消防車與警車趕赴現場，急救人員為乘客披上保溫毯並協助撤離。27歲女子安娜告訴法新社，她事發時正在附近辦公室內，「我只聽到一聲巨響。」另一名乘客則向安莎通訊社表示，自己原本坐著，起初以為是地震，隨後與其他乘客一起摔到地上，「太可怕了。」

At least two people have been killed and dozens injured after a tram derailed and hit a building in central Milan.



Dozens of ambulances, fire engines and police cars responded to the crash.



🔗 https://t.co/fnpoP4PXi1 pic.twitter.com/KZmmuTCquy — Sky News (@SkyNews) 2026年2月27日

當地媒體報導，司機傷勢不重，目前在醫院接受治療，並透露事發前曾「感到身體不適」，稍後將接受訊問。米蘭公共交通公司ATM表示，正與檢察官合作，「以精確釐清事故的原因與經過。」