古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」

美國總統川普今天暗示，可能對共產政權領導的古巴進行「友善接管」。美國在推翻委內瑞拉強人馬杜洛（NicolasMaduro）後，華府與哈瓦那之間的緊張情勢升高。

法新社報導，川普政府自從將古巴的主要區域盟友趕下台後，即對古巴實施嚴格的石油禁運，導致這個島國瀕臨經濟崩潰。

川普對記者表示：「他們現在沒有錢，幾乎什麼都沒有。但他們正在和我們談，也許我們會對古巴進行友善的接管。」

他說：「古巴政府正在與我們對話，他們陷入很大的麻煩。」

自卡斯楚（Fidel Castro）1959年革命後不久，古巴即受到美國貿易禁運。

近年美古關係一度緩和，但自川普展開第二任期後再度急轉直下，他試圖強化華府對拉丁美洲的影響力。