古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」
美國總統川普今天暗示，可能對共產政權領導的古巴進行「友善接管」。美國在推翻委內瑞拉強人馬杜洛（NicolasMaduro）後，華府與哈瓦那之間的緊張情勢升高。
法新社報導，川普政府自從將古巴的主要區域盟友趕下台後，即對古巴實施嚴格的石油禁運，導致這個島國瀕臨經濟崩潰。
川普對記者表示：「他們現在沒有錢，幾乎什麼都沒有。但他們正在和我們談，也許我們會對古巴進行友善的接管。」
他說：「古巴政府正在與我們對話，他們陷入很大的麻煩。」
自卡斯楚（Fidel Castro）1959年革命後不久，古巴即受到美國貿易禁運。
近年美古關係一度緩和，但自川普展開第二任期後再度急轉直下，他試圖強化華府對拉丁美洲的影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。