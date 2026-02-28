古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」

快訊

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國總統川普今天暗示，可能對共產政權領導的古巴進行「友善接管」。美國在推翻委內瑞拉強人馬杜洛（NicolasMaduro）後，華府與哈瓦那之間的緊張情勢升高。

法新社報導，川普政府自從將古巴的主要區域盟友趕下台後，即對古巴實施嚴格的石油禁運，導致這個島國瀕臨經濟崩潰。

川普對記者表示：「他們現在沒有錢，幾乎什麼都沒有。但他們正在和我們談，也許我們會對古巴進行友善的接管。」

他說：「古巴政府正在與我們對話，他們陷入很大的麻煩。」

自卡斯楚（Fidel Castro）1959年革命後不久，古巴即受到美國貿易禁運。

近年美古關係一度緩和，但自川普展開第二任期後再度急轉直下，他試圖強化華府對拉丁美洲的影響力。

古巴 川普 美國

福特號抵達以色列…美伊核會談 馬上有進展

美國和伊朗廿六日在瑞士日內瓦舉行第三輪核會談。居間的阿曼外長布沙迪同日在社媒Ｘ發文表示，美伊計畫在各自返國諮商後，於近期...

范斯：美若攻伊朗 不打持久戰

美國副總統范斯廿六日接受華盛頓郵報專訪時說，即使總統川普接下來真的下令攻擊伊朗，也絕不可能在中東演變為持久戰。

才停火4個月 巴基斯坦、阿富汗再爆衝突

巴基斯坦與阿富汗廿六、廿七日又爆發新一波衝突。上一波是去年十月，兩國在土耳其及卡達居間斡旋下達成脆弱的停火，但後續的談判...

美中台博弈／台灣成交換條件？川習會前川普交易的底牌

在最高法院宣判美國總統川普關稅政策違法之後的幾個小時，白宮以匿名官員的名義，證實了川普將於3月31日啟程訪中；貿易代表格里爾也在2月22日訪談中強調，關稅的改變不會影響川普即將與習近平的會面。 但特別的是，對白宮方面的訊息，北京外交部卻顯得非常謹慎，對於到訪日期也不願證實。這要怎麼解讀？川普的北京之行前還有什麼變數？資深國際新聞媒體人郭崇倫點出，對台灣不利的情勢恐升溫...

美國恐出兵攻擊伊朗？ 川普：尚未做最後決定

美國持續在中東增兵，有可能對伊朗發動攻擊，美國總統川普27日表示，他情願不用美軍攻擊伊朗，但川普也表示，有時候有必要這麼...

伊斯蘭堡宣布與塔利班正式開戰

（德國之聲中文網）據伊斯蘭堡方面的消息，巴基斯坦向阿富汗正式宣戰。巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）周五（2月27日）宣布，“我們的耐心已經耗盡。現在我們和他們之間正

