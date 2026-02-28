聽新聞
美國恐出兵攻擊伊朗？ 川普：尚未做最後決定
美國持續在中東增兵，有可能對伊朗發動攻擊，美國總統川普27日表示，他情願不用美軍攻擊伊朗，但川普也表示，有時候有必要這麼做。
川普27日自白宮出發前往德州聖體市（Corpus Christi），川普在出發前接受媒體提問，他表示，他情願不用美軍攻擊伊朗，不過他也說，「有時候你必須這麼做」（but sometimes you have to）；川普並指出，川普政府尚未對是否攻擊伊朗做出最後決定。
美國目前仍與伊朗針對核子爭端進行談判，然而川普表示，美方對伊朗談判的方式感到不滿，指「他們不能擁有核子武器」。
川普表示，期待伊朗能坦蕩、誠信地談判，但川普認為，伊朗尚未這麼做。
根據CNBC報導，有記者詢問說，若美國攻擊伊朗，是否有可能讓中東陷入長期的衝突，川普表示，不排除有這樣的風險。
