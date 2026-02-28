川普：持續與伊朗談判核計畫 強調德黑蘭禁擁核武

美國總統川普指出，他對伊朗並不滿意，但預計今天將就德黑蘭的核計畫進行更多談判。

路透社報導，川普在啟程前往德州前向記者表示，他希望與伊朗達成協議，但重申德黑蘭不能擁有核武。

本週有關伊朗核計畫的談判持續進行之際，美國也在中東地區大規模增派軍力。

川普表示，他不希望對伊朗動用軍事力量，但有時候別無選擇。

據知情人士透露，居中斡旋的阿曼今天已派遣外交部長前往華府，與美國副總統范斯（JD Vance）就此議題進行討論。