伊斯蘭堡宣布與塔利班正式開戰

（德國之聲中文網）據伊斯蘭堡方面的消息，巴基斯坦向阿富汗正式宣戰。巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）周五（2月27日）宣布，“我們的耐心已經耗盡。現在我們和他們之間正式開戰。”

巴基斯坦同阿富汗的沖突已持續多年，但這回巴基斯坦首次在夜間空襲中直接打擊塔利班，而不僅僅是受其支持的極端分子。塔利班方面聲稱，他們成功使用無人機襲擊了巴基斯坦境內的軍事目標，但伊斯蘭堡則表示，所有無人機均已被攔截。周五，這兩個相鄰的伊斯蘭國家之間仍在繼續戰鬥，雙方均有人員傷亡。

據安全部門的消息人士透露，巴基斯坦在昨夜襲擊了阿富汗首都喀布爾、坎大哈市和帕克蒂亞省的塔利班目標，包括塔利班哨所、總部和彈藥庫。坎大哈是極端伊斯蘭分子的大本營，最高精神領袖阿洪扎達（Haibatullah Achundsada）就生活在那裡。對塔利班目標的直接打擊，標志著這兩個曾經緊密的盟友之間出現了嚴重裂痕。

巴基斯坦方面消息稱，在約2600公裡的邊境沿線，多個地區也發生了武裝沖突，133名塔利班武裝分子被打死。塔利班方面則報告，55名巴基斯坦士兵喪生。以上數字均無法得到獨立核實。

前一段時間，巴基斯坦空襲了阿富汗境內的極端分子目標，稱這是對一系列自殺式爆炸襲擊的報復。伊斯蘭堡政府指責喀布爾窩藏巴基斯坦的塔利班（TTP）極端分子。塔利班領導層則反唇相譏，指責巴基斯坦窩藏“伊斯蘭國”（IS）的武裝分子。

巴基斯坦軍事實力強，阿富汗實戰經驗豐富

巴基斯坦的軍事實力遠勝阿富汗，這在很大程度上歸功於其全天候伙伴中國提供的軍事裝備。總部位於倫敦的國際戰略研究所的數據，巴基斯坦軍隊擁有66萬現役軍人，其中陸軍56萬人，空軍7萬人，海軍3萬人；阿富汗塔利班僅有17.2萬現役人員。在空軍方面，巴基斯坦擁有465架作戰飛機和超過260架直升機；阿富汗則沒有戰鬥機，也沒有真正意義上的空軍。此外，巴基斯坦是擁有核武器的國家，其核彈頭數量大約為170枚。

但是，塔利班以多年的游擊戰術積累了豐富的實戰經驗。2021年重新奪回喀布爾政權之前，阿富汗塔利班曾與美國領導的聯軍作戰數十年。目前，俄羅斯是唯一正式承認塔利班政權的國家。據俄羅斯國家媒體報道，莫斯科呼籲雙方停止敵對行動並提出調解。據報道，巴基斯坦總理謝裡夫計劃於3月初訪問俄羅斯。

