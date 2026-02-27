新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

新加坡副總理顏金勇26日表示，該國去年總生育率下滑至歷來新低的0.87，低於前兩年的0.97，若不採取新措施，該國人口將從2040年代初期開始下滑。

亞洲新聞台報導，顏金勇表示，低出生率和人口老化將在未來幾年「深刻地重塑」新加坡的社會和經濟。去年新加坡的新生兒只有約2.75萬人，為該國史上最低數字。整體趨勢也令人十分堪憂。結婚率已逐年下滑，結了婚的民眾生的小孩也變少，或者不生。

他表示，新加坡的人口老化速度也變得比以前更快。去年65歲以上國民約占總人口的五分之一，遠高於2015年的八分之一。「這是一項關乎存亡的挑戰。」

新加坡總理公署部長英蘭妮（Indranee Rajah）表示，為了改變總生育率的趨勢，這個議題不能只靠政策措施解決，「我們需要的是重塑婚姻和育兒觀念」。

她表示，新加坡必須重塑三個方面的概念：如何看待和支持結婚和生育、如何改善職場環境來做到協調工作與家庭的平衡，以及每個人能夠如何一起參與。政府將與相關部門組成新的工作小組，全盤研究這些議題，並與公部門成員、企業和民眾廣泛合作。

少子化問題顯然已成為至少亞洲國家面臨的普遍挑戰。據日本厚生勞動省初步統計，日本去年出生人數約為70.5萬人，為連續第10年下滑；而據內政部最新數據，台灣去年新生兒數約為10.8萬人，也同樣連10年下降，並透露生育率可能守不住0.8，國發會則估計台灣2025年生育率為0.87。南韓資料及統計部初步數據則顯示，南韓去年總生育率為0.8，雖比2023和2024年的0.72和0.75回升，但在全球仍然是末段班。