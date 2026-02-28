聽新聞
0:00 / 0:00

才安靜4個月 巴基斯坦、阿富汗再爆衝突

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
巴基斯坦和阿富汗再度爆發激烈交火。圖為阿富汗的安全部隊。新華社
巴基斯坦和阿富汗再度爆發激烈交火。圖為阿富汗的安全部隊。新華社

巴基斯坦阿富汗廿六、廿七日又爆發新一波衝突。上一波是去年十月，兩國在土耳其及卡達居間斡旋下達成脆弱的停火，但後續的談判觸礁，未能達成更廣泛且全面的協議來讓巴阿衝突畫下句點。

阿富汗神學士部隊廿六日趁夜色攻擊巴國邊防部隊，以報復巴國近幾月來對阿國的空襲。巴國總理發言人柴迪廿七日在社媒Ｘ寫道，在巴國攻擊下，阿富汗神學士（塔利班）已共一三三人喪生、兩百多人受傷；阿富汗神學士的廿七個哨所已被摧毀、九個已被奪占；共八十個單位的坦克、火砲和運兵車已被摧毀。

阿富汗神學士國防部則指稱，奪占十九個巴國哨所及兩座基地；共五十五名巴國官兵喪生。但英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，兩國公布的傷亡數字與戰損均難以核實。

巴方近年來指控「巴基斯坦塔利班」（ＴＴＰ）領導高層和麾下許多戰士以阿富汗為根據地，企圖讓巴國俾路支省武裝分子也將阿富汗作為根據地；阿方則指控巴國庇護與其敵對的「伊斯蘭國」（ＩＳ）。巴阿都駁斥對方的相關指控。

儘管巴國國防部長阿瑟夫廿七日說，與阿國處於「公開交戰」狀態。但智庫專家和外媒報導皆提到，巴阿的軍事能力存在顯著差距，因此不太可能真的爆發一場傳統戰爭。

阿富汗 神學士 巴基斯坦 塔利班 伊斯蘭國

延伸閱讀

夜間猛轟首都！阿富汗與巴基斯坦衝突升高 導火線、爭議一次看

巴基斯坦與阿富汗衝突升溫 智庫數據揭雙方軍力懸殊「這國遠勝」

衝突升級！巴基斯坦空襲阿富汗首都 陸外交部出手緩局降溫

回應阿富汗攻擊 巴基斯坦發動空襲、防長稱「現在是公開戰爭」

相關新聞

夜間猛轟首都！阿富汗與巴基斯坦衝突升高 導火線、爭議一次看

巴基斯坦和阿富汗官員今天表示，巴基斯坦夜間空襲阿富汗多座主要城市、包括首都喀布爾，使兩國數月來跨境衝突一夕間迅速升高。以...

才安靜4個月 巴基斯坦、阿富汗再爆衝突

巴基斯坦與阿富汗廿六、廿七日又爆發新一波衝突。上一波是去年十月，兩國在土耳其及卡達居間斡旋下達成脆弱的停火，但後續的談判...

福特號抵達以色列 美伊核會談馬上有進展

美國和伊朗廿六日在瑞士日內瓦舉行第三輪核會談。居間的阿曼外長布沙迪同日在社媒Ｘ發文表示，美伊計畫在各自返國諮商後，於近期...

范斯：美若攻伊朗 不打持久戰

美國副總統范斯廿六日接受華盛頓郵報專訪時說，即使總統川普接下來真的下令攻擊伊朗，也絕不可能在中東演變為持久戰。

恐現全球最長動盪帶？波斯榮光與地緣棋局 伊朗在動盪中的求生之路

美國總統川普去年回鍋後為國際現勢帶來新變局，伊朗是其中一個面臨十字路口的地緣熱點。透過對歷史與當代地緣政治檢視，較能看清...

鐵幕下的血色伊朗「懷念巴勒維」燎原 英學者：不應低估民心思變

伊朗去年底到今年初爆發的新一波示威潮雖暫時平息，但餘燼仍在國內乃至歐美續燃。研究伊朗的權威英國學者告訴中央社，巴勒維王室...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。