才安靜4個月 巴基斯坦、阿富汗再爆衝突

巴基斯坦與阿富汗廿六、廿七日又爆發新一波衝突。上一波是去年十月，兩國在土耳其及卡達居間斡旋下達成脆弱的停火，但後續的談判觸礁，未能達成更廣泛且全面的協議來讓巴阿衝突畫下句點。

阿富汗神學士部隊廿六日趁夜色攻擊巴國邊防部隊，以報復巴國近幾月來對阿國的空襲。巴國總理發言人柴迪廿七日在社媒Ｘ寫道，在巴國攻擊下，阿富汗神學士（塔利班）已共一三三人喪生、兩百多人受傷；阿富汗神學士的廿七個哨所已被摧毀、九個已被奪占；共八十個單位的坦克、火砲和運兵車已被摧毀。

阿富汗神學士國防部則指稱，奪占十九個巴國哨所及兩座基地；共五十五名巴國官兵喪生。但英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，兩國公布的傷亡數字與戰損均難以核實。

巴方近年來指控「巴基斯坦塔利班」（ＴＴＰ）領導高層和麾下許多戰士以阿富汗為根據地，企圖讓巴國俾路支省武裝分子也將阿富汗作為根據地；阿方則指控巴國庇護與其敵對的「伊斯蘭國」（ＩＳ）。巴阿都駁斥對方的相關指控。

儘管巴國國防部長阿瑟夫廿七日說，與阿國處於「公開交戰」狀態。但智庫專家和外媒報導皆提到，巴阿的軍事能力存在顯著差距，因此不太可能真的爆發一場傳統戰爭。