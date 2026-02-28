聽新聞
0:00 / 0:00

范斯：美若攻伊朗 不打持久戰

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國副總統范斯（右）。歐新社
美國副總統范斯（右）。歐新社

美國副總統范斯廿六日接受華盛頓郵報專訪時說，即使總統川普接下來真的下令攻擊伊朗，也絕不可能在中東演變為持久戰。

范斯指稱，有人「認為我們將在中東陷入看不到盡頭的長期戰爭，但這種情況絕不會發生」。外界質疑若川普下令攻伊，美國可能深陷此一動盪地區的軍事泥淖，范斯則予以駁斥。

曾在美軍陸戰隊服役的范斯，參與過美國及其盟友入侵伊拉克的戰爭。他提到，「我們都傾向外交解決方案，但關鍵仍取決於伊朗的言行」。他強調，自己向來是美國對外國軍事干預的懷疑論者，「（川普政府）任何可能的軍事行動都將屬有限且可控」。

另，美國中央司令部（ＣＥＮＴＣＯＭ）司令、海軍上將古柏廿六日向川普彙報對伊朗採取軍事行動的各種選項。古柏是美軍在中東的最高指揮官。這是自去年十二月下旬伊朗爆發反政府示威潮以來，他首度向川普做相關簡報。

美國廣播公司（ＡＢＣ）廿七日引述消息人士報導，古柏對川普彙報時，美國參謀首長聯席會議主席凱恩也在場。選項之一是對伊朗彈道飛彈發射場和核設施實施有限打擊，以迫使伊方同意美方要求；對伊朗發動大規模軍事行動，在一段時間內持續攻擊大量目標也是選項。美國Axios新聞網也跟進報導。

美國 伊朗 川普 范斯 中東 核設施

延伸閱讀

川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

不排除空襲？美伊會談仍未見突破 范斯鐵口：美絕不會陷持久戰

冬奧／川普玩笑話惹議 美國冰球男將為輕率反應致歉

川普訪中籌備時間倉促 專家預期成果縮水：大陸憂心忡忡

相關新聞

夜間猛轟首都！阿富汗與巴基斯坦衝突升高 導火線、爭議一次看

巴基斯坦和阿富汗官員今天表示，巴基斯坦夜間空襲阿富汗多座主要城市、包括首都喀布爾，使兩國數月來跨境衝突一夕間迅速升高。以...

才安靜4個月 巴基斯坦、阿富汗再爆衝突

巴基斯坦與阿富汗廿六、廿七日又爆發新一波衝突。上一波是去年十月，兩國在土耳其及卡達居間斡旋下達成脆弱的停火，但後續的談判...

福特號抵達以色列 美伊核會談馬上有進展

美國和伊朗廿六日在瑞士日內瓦舉行第三輪核會談。居間的阿曼外長布沙迪同日在社媒Ｘ發文表示，美伊計畫在各自返國諮商後，於近期...

范斯：美若攻伊朗 不打持久戰

美國副總統范斯廿六日接受華盛頓郵報專訪時說，即使總統川普接下來真的下令攻擊伊朗，也絕不可能在中東演變為持久戰。

恐現全球最長動盪帶？波斯榮光與地緣棋局 伊朗在動盪中的求生之路

美國總統川普去年回鍋後為國際現勢帶來新變局，伊朗是其中一個面臨十字路口的地緣熱點。透過對歷史與當代地緣政治檢視，較能看清...

鐵幕下的血色伊朗「懷念巴勒維」燎原 英學者：不應低估民心思變

伊朗去年底到今年初爆發的新一波示威潮雖暫時平息，但餘燼仍在國內乃至歐美續燃。研究伊朗的權威英國學者告訴中央社，巴勒維王室...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。