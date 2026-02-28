范斯：美若攻伊朗 不打持久戰

美國副總統范斯廿六日接受華盛頓郵報專訪時說，即使總統川普接下來真的下令攻擊伊朗，也絕不可能在中東演變為持久戰。

范斯指稱，有人「認為我們將在中東陷入看不到盡頭的長期戰爭，但這種情況絕不會發生」。外界質疑若川普下令攻伊，美國可能深陷此一動盪地區的軍事泥淖，范斯則予以駁斥。

曾在美軍陸戰隊服役的范斯，參與過美國及其盟友入侵伊拉克的戰爭。他提到，「我們都傾向外交解決方案，但關鍵仍取決於伊朗的言行」。他強調，自己向來是美國對外國軍事干預的懷疑論者，「（川普政府）任何可能的軍事行動都將屬有限且可控」。

另，美國中央司令部（ＣＥＮＴＣＯＭ）司令、海軍上將古柏廿六日向川普彙報對伊朗採取軍事行動的各種選項。古柏是美軍在中東的最高指揮官。這是自去年十二月下旬伊朗爆發反政府示威潮以來，他首度向川普做相關簡報。

美國廣播公司（ＡＢＣ）廿七日引述消息人士報導，古柏對川普彙報時，美國參謀首長聯席會議主席凱恩也在場。選項之一是對伊朗彈道飛彈發射場和核設施實施有限打擊，以迫使伊方同意美方要求；對伊朗發動大規模軍事行動，在一段時間內持續攻擊大量目標也是選項。美國Axios新聞網也跟進報導。