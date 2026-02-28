福特號抵達以色列 美伊核會談馬上有進展

美國和伊朗廿六日在瑞士日內瓦舉行第三輪核會談。居間的阿曼外長布沙迪同日在社媒Ｘ發文表示，美伊計畫在各自返國諮商後，於近期舉行第四輪會談，下周將先在奧地利維也納進行技術層面的討論。一位美國高官同日對Axios新聞網說，第三輪會談「正面」。

布沙迪還表示，「在美伊的會談取得重大、顯著進展後，我們結束這一天的議程」。美國新聞頻道MS NOW廿六日報導，他廿七日將在華府和副總統范斯等美國官員會面。

與談的伊方代表、伊朗外長阿拉奇同日也說，雙方達成深入理解，但在某些領域仍存在分歧；此次會談是美伊自六日以來的三輪核會談中，最嚴肅、歷時最長的一輪，雙方在廿六日上、下午各進行約四小時、兩個半小時；伊美在若干關鍵議題上更接近達成共識。

阿拉奇還說，美伊的技術團隊計畫三月二日在維也納進行技術層面的討論，並進行相關審查，下一輪會談預計一周內舉行。

伊朗國家電視台和Axios廿六日報導，在第三輪核會談中，伊朗堅持保留民用核技術的權利和鈾濃縮的能力，也拒絕拆卸核設施以及向外國轉移濃縮鈾庫存，並要求美國解除長期對伊朗的制裁。

另，從加勒比海趕來的美軍航艦「福特號」廿三日才抵希臘克里特島索達灣的美國海軍基地，廿六日就開拔前往中東。根據路透及以色列媒體廿七日報導，這艘全球最大航艦已到以國，將停泊在以國北部的海法港一帶。

會談後 美撤駐以官員

耶路撒冷的美國駐以大使館廿七日在官網發文指出，美國國務院授權駐以外交使團中的非緊急美國政府人員及其家屬，基於安全風險離境；相關人員可在商業航班仍可搭乘時，考慮離開以國。中國大陸外交部與駐伊使領館提醒大陸公民暫勿前往伊朗，當地大陸公民則應加強安全防範且盡快撤離。