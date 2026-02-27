中東情勢緊張 美國福特號航艦抵以色列

在中東情勢緊張之際，根據彭博（Bloomberg News），路透社今天在社群平台X分享直播影片報導，全球最大航空母艦、美國福特號航艦已抵達以色列。

土耳其報紙「新曙光報」（Yeni Safak）也指出，福特號（USS Gerald R. Ford）據報導已抵達以色列沿岸，美國空中加油機也飛抵以色列城市特拉維夫（TelAviv）。

美國駐以色列耶路撒冷大使館今天宣布，有鑑於安全風險，將允許非緊急政府人員及其家屬離開以色列，希望離境者應在商業航班仍可搭乘時離境。

美國總統川普揚言，他考慮對伊朗發動攻擊，以迫使伊朗領導人同意限制核子計畫的協議。過去幾週以來，美國已在中東集結大量軍力。