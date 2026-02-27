AUKUS潛艦交付耗時 澳洲在野黨促急增其他戰備

澳洲自由黨（Liberal）國防事務發言人派特森表示，自由黨支持澳洲政府推動訂製AUKUS核動力潛艦計劃；但隨著澳洲所處區域情勢日益嚴峻，澳洲同時迫切需要在短期內增強戰備。

澳洲政府15日宣布斥資39億澳元（約新台幣867億元）作為頭期款，用作於阿得雷德（Adelaide）興建造船廠，以便提供澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）核動力潛艦交付使用。

24日，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）公布以3億1000萬澳元採購製作潛艦反應爐的首批零組件，有關AUKUS核動力潛艦計劃的議題，再度成為澳洲輿論焦點。

澳洲在野自由黨（Liberal）國防事務發言人派特森（James Paterson）今天接受「天空新聞澳洲台」（SkyNews Australia）訪問時指出，自由黨全力支持澳洲政府持續推動AUKUS核動力潛艦計劃。

按照AUKUS協議，澳洲自2032年起將購置至少3艘美國維吉尼亞級核動力潛艦；然後美、英兩國將於2040年代和2050年代初期，於澳洲組裝和建造5艘全新設計的潛艦。

派特森說，AUKUS事涉朝野，我們希望政府能按預定期限和預算完成計劃。

派特森同時提醒，雖然AUKUS協議所涉及的內容均為中長期計劃，澳洲仍須同時顧及短期國防需要。他說：「我們迫切地需要在短期內提升戰力。」

派特森強調，短期內需要做的是盡可能合理地增強戰力，讓印太地區內無論是直接或間接威脅我們的潛在對手，都不得不三思。

「我們（澳洲）需要什麼才能做到這一點？」派特森提醒，因為澳洲是一個擁有全球利益的區域強國，而不是超級大國，其中一些能力必須是非對稱的。

派特森認為，雖然澳洲資源和人力有限，但可以爭取獲得「更多飛彈、更完善的防空系統，特別是整合防空系統（integrated air defences）、還有更多無人機等等，讓強大對手在威脅澳洲時會有所顧慮」。

派特森又強調，澳洲政府必須要與民眾加強溝通，讓民眾了解到提高國防預算的迫切性。他批評現屆政府並未提高國防開支占全國GDP的比例，僅維持在2%左右，預料2030年代初中期才稍微提升至2.3%而已；他認為，這絕不足以應付當前的區域安全挑戰。