鐵幕下的血色伊朗「懷念巴勒維」燎原 英學者：不應低估民心思變

伊朗去年底到今年初爆發的新一波示威潮雖暫時平息，但餘燼仍在國內乃至歐美續燃。研究伊朗的權威英國學者告訴中央社，巴勒維王室雖還不具推動伊朗「變天」的量能，但不應低估伊朗民眾想「改變」的渴望。

伊朗去年底爆發的抗議釀眾多死傷，抗議怒火更是從國內燒到國外。伊朗反對派人物、前國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）呼籲海外伊朗人再接再厲。

據英國廣播公司（BBC）報導，2月14日反對伊朗政府的「全球行動日」（the Global Day of Action）活動，在慕尼黑、洛杉磯和多倫多都出現大規模抗議人群，特拉維夫、里斯本、雪梨和倫敦等地也有小型示威，全球約有數十萬人響應。

● 伊朗民眾「望變欲穿」的決心不容低估

英國蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of StAndrews）當代歷史學教授、該校伊朗研究所創所主任安薩里（Ali Ansari）是當今國際學界研究伊朗問題最權威專家之一，擅長從「身分認同」與「政治權力」互動作為切入點的他也經常在BBC、CNN等國際傳媒針對伊朗地緣政治發表評論。

針對此次芮沙．巴勒維號召對伊朗的影響，安薩里（Ali Ansari）接受中央社書面訪問時指出，當前伊朗國內湧現一股強大的巴勒維懷舊浪潮，「顯然，芮沙．巴勒維在國內具有相當的號召力，但目前或許尚未具備推動變革所需的組織架構」。

「然而，不應低估伊朗民眾態度的轉變，以及他們對巴勒維這一品牌表現出來的忠誠度。至少，這對伊斯蘭共和國而言，無疑是一項巨大的控訴」。安薩里對記者表示。

據英國廣播公司事實查核（BBC Verify）及BBC波斯語頻道報導，2月21日德黑蘭8所大學發生抗議，也證實麥什赫德（Mashhad）、伊斯法罕（Isfahan）等主要城市的大學也爆發示威，新一波的抗議逐漸成形。

在抗議形式轉變之際，仍有許多待釐清的爭議點，如死傷人數、執法正當性等。

● 鐵幕下的血色伊朗 NGO揭抗議死傷真相黑洞

伊朗當局於1月21日首次公開承認，去年底展開的抗議有3117人遇害，其中2427人，包括部分安全部隊成員，為「無辜」受害者。但由於伊朗政府在1月大規模封鎖網路，切斷透過光纖與基地台所提供的網路服務，雖然部分民眾仍透過馬斯克的「星鏈」（Starlink）網路服務對外聯繫，但海外所得資訊有限，難以掌握死傷規模，各方說法不盡相同。

美國總統川普於2月20日聲稱有3萬2000人在此次抗議中喪命，也在國情咨文演說中再度引用該數據，但均未提到數據來源。據時代（Time）雜誌1月25日報導，伊朗衛生部兩名高級官員透露，光是1月8日和9日，伊朗街頭就可能有高達3萬人喪生；「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）則於1月中旬引述當地醫生的報告，稱約有1萬6500名抗議者喪命，33萬人受傷。

具有聯合國經濟社會理事會（ECOSOC）特別諮商地位的英國非政府組織Every Casualty Counts，透過技術諮詢、培訓等方式支持含伊朗在內衝突地區的民間組織統計傷亡。該組織接受中央社專訪，坦言衝突地區統計傷亡的困難。

Every Casualty Counts的執行董事泰勒（RachelTaylor）提到，負責處理死者相關事務的醫療體系如醫院、停屍間，在衝突期間可能被摧毀或因不堪負荷而癱瘓，線上資訊或紙本紀錄也面臨中斷風險，造成許多死傷無法出現在系統。

「在某些衝突與壓迫情境中，受害者全家可能遭受國家迫害，因此他們寧可保持沉默」。泰勒告訴記者，衝突地區的目擊者與家屬常因不熟悉獨立調查人員，或擔心資訊落入危險管道而不敢提供資訊。

● 「下次直接去家裡抓你」 在台伊朗人憂家人安危

此外，今年被歐盟列為「恐怖組織」的伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）等部隊在這場抗議中的執法正當性也受到檢視。BBC報導指出，在去年12月和今年1月的抗議中，包括伊斯蘭革命衛隊在內的安全部隊殺害數千名抗議者。

Arsham皇家波斯地毯董事長、在台伊朗人范迪紳（Dave Esfandiary Moshen）告訴中央社，家人在抗議過後收到一封匿名簡訊，簡訊寫道「如果下一次我們看到你在這邊，會直接來家裡抓你」。

「他們沒有說是誰，但你可以猜得到是他們（指伊斯蘭革命衛隊）」范迪紳說。