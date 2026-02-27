夜間猛轟首都！阿富汗與巴基斯坦衝突升高 導火線、爭議一次看

巴基斯坦和阿富汗官員今天表示，巴基斯坦夜間空襲阿富汗多座主要城市、包括首都喀布爾，使兩國數月來跨境衝突一夕間迅速升高。以下是路透社整理本次事件幾大重點。

官員指出，巴基斯坦對阿富汗邊界若干地區的神學士（Taliban）軍事總部與據點及彈藥庫發動陸空攻擊，以回應阿富汗稍早襲擊駐守邊界的巴基斯坦部隊一事。

雙方均回報在交戰中損失慘重，巴基斯坦國防部長形容這場衝突已達到「公開交戰」程度。巴基斯坦上週末空襲阿富汗軍事目標後，雙邊緊張持續升溫。

兩國去年10月發生跨境衝突造成數以十計軍人喪命，之後在土耳其、卡達及沙烏地阿拉伯斡旋下達成初步停火、暫停敵對行動，不過停火狀態相當脆弱。

●阿富汗和巴基斯坦為何不睦？

阿富汗民兵組織神學士2021年接掌該國政權時，巴基斯坦對此表示歡迎，時任總理伊姆蘭汗（ImranKhan）稱阿富汗人民「掙脫奴役枷鎖」。不過，巴基斯坦很快發現神學士的配合度不如預期。

伊斯蘭馬巴德指出，激進組織「巴基斯坦神學士」（Tehreek-e-Taliban Pakistan，TTP）領導層和麾下許多戰士均以阿富汗為基地，試圖促成巴基斯坦西南方俾路支省（Balochistan）獨立的武裝分子也將阿富汗當作避風港。

根據非政府組織「武裝衝突地點和事件資料」（Armed Conflict Location and Event Data Project，ACLED），自2022年來全球武裝衝突升高，巴基斯坦神學士和俾路支武裝分子發起的攻擊事件續增。

阿富汗一再否認允許武裝分子利用該國領土對巴基斯坦發動攻擊。神學士並控訴巴基斯坦包庇其敵對組織「伊斯蘭國」（IS）麾下戰士，但這個說法已遭巴基斯坦駁斥。

伊斯蘭馬巴德表示停火時間維持不長，是因來自阿富汗的武裝分子持續對巴基斯坦發動攻擊所致。之後兩國爆發多次衝突、頻頻關閉邊界，進一步阻礙雙邊貿易和人員流動。

●新一波衝突發生原因？

根據巴基斯坦維安部門，在上週末遇襲前一天，他們掌握的鐵證指出，近來針對巴基斯坦軍警發起的多起自殺炸彈與襲擊事件，皆源自阿富汗境內武裝分子。

消息人士列舉2024年底以來在阿富汗境內策劃或順利執行的7起攻擊事件，據說均與武裝分子有關。

巴國維安部門表示，上週巴賈爾（Bajaur）地區生攻擊事件，造成11名安全部隊人員和2名平民死亡，肇事者為1名阿富汗國民。事後巴基斯坦神學士宣稱犯下這些襲擊事件。

●巴基斯坦神學士是什麼組織？

巴基斯坦神學士於2007年成立，由巴基斯坦西北部數個活躍的激進組織組成，統稱「巴基斯坦神學士」。

該組織曾攻擊市集、清真寺、機場、軍事基地和警察局，並一度占領巴基斯坦若干土地，大多集中於接壤阿富汗的地帶，也曾占領巴國內陸區域，例如史瓦特山谷（Swat Valley）。

●兩國未來走向？

分析家認為，伊斯蘭馬巴德很可能擴大推進軍事行動。喀布爾的反擊手段可能包含突襲巴基斯坦邊境哨所，並針對巴國安全部隊擴大跨境游擊攻勢。

根據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）資料，巴基斯坦的軍力和武器庫均遠勝阿富汗。

巴基斯坦約有66萬名現役軍人，其中56萬人屬於陸軍，空軍與海軍分別有7萬、3萬人，此外還有將近30萬人隸屬準軍事及憲兵部隊。巴基斯坦擁有逾6000輛裝甲作戰車輛和4600多門火砲。

阿富汗神學士的兵力較少，現役軍人僅17萬2000人，不過該政權已宣布計劃將兵力擴編至20萬人。外界僅知神學士擁有至少6架飛機和23架直升機，但無法評估實際可飛行架數，也缺乏戰鬥機或具有作戰能力的空軍。