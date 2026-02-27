雪梨外送員醞釀罷工 中國大陸公安施壓家人伸長臂跨境恐嚇

澳洲一場外送員罷工行動升級成為「跨境恐嚇」，引發關注。外送平台熊貓外賣在雪梨多名外送員稱，中國公安致電警告避免參加抗議，否則回國將被捕，在中國的家人還被帶去問話。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）報導，2月初有熊貓外賣（HungryPanda）在雪梨的外送員接到中國公安電話，警告他們不可參與爭取更高薪資和更好工作條件的罷工行動。

熊貓外賣表示，2月中旬曾經聯繫中國當局，因為澳洲警方疑似未就外送員在中國通訊軟體微信（WeChat）上發動的「有組織的勒索、恐嚇和暴力威脅行動」有所作為。

部分外送員推動於農曆新年期間停工，藉此施壓公司改善薪資和勞動條件，這是這起事件原本的焦點。熊貓外賣訂單通常於春節期間激增。

熊貓外賣澳洲代表孫蒂娜（Tina Sun，譯音）指控發起罷工行動的部分外送員對拒絕參與的其他員工作出威脅。

熊貓外賣協助澳廣聯繫到多名外送員，他們證實曾在微信群組中看到過這類威脅言論。他們表示擔心遭到報復，全部都拒絕透露姓名，也不願意透露遭指控發出威脅的外送員身分。

該公司發言人盧凱蒂（Kitty Lu，譯音）表示，澳洲警方拒絕採取行動，指稱若沒有受害人親自出面報案，警方無法受理調查。

孫蒂娜告訴澳廣：「我們很害怕，所以覺得或許微信可以協助我們遏止這些危險言論。我們有聯絡中國網路警察，但他們說發生地點在海外，不建議我們向他們報案。」

澳廣已聯繫微信尋求就此置評。

新南威爾斯州（New South Wales）警方表示，由於沒有相關報案紀錄，無法確認熊貓外賣上週是否向其報案。

澳廣也就熊貓外賣的指控向最早揭露中國警方介入這起糾紛的外送員進行查證。

因與公司陷入長期糾紛而不再為熊貓外賣工作的王卓瑩（Wang Zhuoying，譯音）承認，群組中確實出現過來自少數外送員、數量「有限」的威脅性言論。

但她強調，自己從未試圖恐嚇任何人，對群組內偶發的激進言論也幾乎沒有注意，因為這極為罕見。

澳廣18日的報導引述王卓瑩說，最近接連接到來自中國家鄉省分公安3通電話，讓她感到「被針對」和「受到威嚇」。

她向澳廣表示：「群組裡的人都在說他們接獲中國公安的電話。我和朋友聊這件事的時候，公安正好就打來了。」

「他們問了更多細節，我告訴他我們人在雪梨。我說外送平台熊貓外賣削減我們薪資，但我們不是在中國抗議。他告訴我，即使是在海外，也應該盡量避免參加抗議活動。」

王卓瑩同時表示，當天她又接到另一位不知道有上一通電話的公安來電，對方威脅她若選擇在澳洲參與抗議，回國後將會遭到逮捕。

另一名外送員王財發（Wang Caifa，譯音）表示，人在中國的父親本月稍早於澳洲剛過子夜時「驚慌失措地」打電話給他，表示自己剛被帶到當地派出所。

王財發說，公安警告父親，兒子在海外參與「危險活動」，堅持要父親當晚就去派出所。他表示：「我父親當時就在一名公安旁邊，對方問我為何組織抗議，以及時間和地點。」

澳廣指出，熊貓外賣在雪梨發生薪資和工作條件糾紛，事件發展已經引起外國勢力介入的疑慮。