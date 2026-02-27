由以色列帶頭？美軍中央司令部已向川普簡報對伊朗軍事選項

美國廣播公司（ABC）引述1名接近美國總統川普的人士報導，掌管美國在中東部隊的美軍中央司令部司令古柏（BradCooper）今天向川普簡報在伊朗可能採取的軍事選項。

報導並引述另1名熟知這場討論的人士說法，稱美國總統的最高軍事顧問、美國參謀首長聯席會議（JCS）主席凱恩（Dan Caine）也在場。

今天美國和伊朗官員也在瑞士日內瓦就伊朗的核子和彈道飛彈計畫進行非直接談判，雙方都尚未宣布達成協議；伊朗外交部長僅表示有進展，下週將在奧地利維也納繼續「技術層面磋商」。

有2名知情人士另告訴ABC，若干美國共和黨人和一些川普（Donald Trump）政府官員近幾天私下鼓吹由以色列帶頭來打擊伊朗，而非由美國率先發動攻擊。目前尚不清楚川普是否接受這個方案。

消息人士指出，美國與以色列仍有可能採取聯合行動，畢竟美軍已將數量驚人的艦艇與戰機部署到中東地區，全都在離伊朗很近的位置。

若以色列打擊伊朗，美國國防官員預測德黑蘭幾乎確定會報復。而分析家說，如此一來川普可主張，美國介入這場衝突是符合其數10年來捍衛以色列的政策。