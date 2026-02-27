中東安全風險升高 美國駐以色列大使館允非緊急人員離境

快訊

中央社／ 耶路撒冷27日綜合外電報導

美國以色列耶路撒冷大使館今天宣布，有鑑於安全風險，將允許非緊急政府人員及其家屬離開以色列，希望離境者應在商業航班仍可搭乘時離境。

美國總統川普揚言，他考慮對伊朗發動攻擊，以迫使伊朗領導人同意限制核子計畫的協議。過去幾週以來，美國已在中東集結大量軍力。

法新社報導，美國駐耶路撒冷大使館在官網發文指出：「2026年2月27日，國務院授權駐以色列外交使團非緊急美國政府人員及其家屬基於安全風險離境。」

美國駐耶路撒冷大使館還提及：「相關人員可在商業航班仍可搭乘之際考慮離開以色列。」

