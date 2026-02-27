加薩戰爭後…民調揭美國人同情對象轉移 巴勒斯坦首超以色列

快訊

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
流離失所的巴勒斯坦人在加薩走廊南部汗尤尼斯被毀房屋的廢墟旁生火取暖。
根據蓋洛普民意測驗中心（Gallup）今天公布的民調，在加薩戰爭造成巨大破壞後，美國民眾在這場衝突中首度更同情巴勒斯坦人，而非以色列人。

法新社報導，蓋洛普民調指出，整體而言有41%美國民眾較同情巴勒斯坦人，36%則站在以色列那邊，其餘受訪者則表示未決定、同情雙方或不支持任何一方。

儘管這項差距在統計上並不顯著，卻是蓋洛普自20多年前開始調查這個問題以來，以色列首次未居上風。

不過短短一年前，同情以色列的美國民眾占比仍以46%領先，同情巴勒斯坦者則為33%，今昔也形成明顯對比。

若根據受訪人士的政治傾向進行分析，無黨派選民更同情巴勒斯坦人，差距達11個百分點。

美國總統川普（Donald Trump）所屬共和黨的支持者仍有高達7成力挺以色列，不過這項數據在過去10年來已下降10個百分點。

在這份最新調查中，65%民主黨支持者同情巴勒斯坦人，17%則同情以色列。

