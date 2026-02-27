加薩戰爭後…民調揭美國人同情對象轉移 巴勒斯坦首超以色列

根據蓋洛普民意測驗中心（Gallup）今天公布的民調，在加薩戰爭造成巨大破壞後，美國民眾在這場衝突中首度更同情巴勒斯坦人，而非以色列人。

法新社報導，蓋洛普民調指出，整體而言有41%美國民眾較同情巴勒斯坦人，36%則站在以色列那邊，其餘受訪者則表示未決定、同情雙方或不支持任何一方。

儘管這項差距在統計上並不顯著，卻是蓋洛普自20多年前開始調查這個問題以來，以色列首次未居上風。

不過短短一年前，同情以色列的美國民眾占比仍以46%領先，同情巴勒斯坦者則為33%，今昔也形成明顯對比。

若根據受訪人士的政治傾向進行分析，無黨派選民更同情巴勒斯坦人，差距達11個百分點。

美國總統川普（Donald Trump）所屬共和黨的支持者仍有高達7成力挺以色列，不過這項數據在過去10年來已下降10個百分點。

在這份最新調查中，65%民主黨支持者同情巴勒斯坦人，17%則同情以色列。