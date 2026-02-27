巴基斯坦與阿富汗衝突升溫 智庫數據揭雙方軍力懸殊「這國遠勝」

巴基斯坦與阿富汗的跨境衝突一夜間迅速升溫，儘管兩國皆宣稱對敵方造成重大損失，根據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）的資料，巴基斯坦的軍力和武器庫均遠勝阿富汗。

●概觀

巴基斯坦武裝部隊的新兵徵募及留任情況良好，並受益於主要國防合作夥伴中國提供的裝備。巴國並持續投資其軍事核計畫，也致力推動海空軍現代化。

相形之下，阿富汗神學士（Taliban）政權的武裝部隊戰力衰退，操作外國裝備的能力也隨之下滑。這些裝備是神學士2021年重新在阿富汗掌權時所奪取。

此外，國際社會普遍不承認神學士政府，也影響其軍事現代化進程。

●兵力

巴基斯坦約有66萬名現役軍人，其中56萬人屬於陸軍，空軍與海軍分別有7萬、3萬人，此外還有將近30萬人隸屬準軍事及憲兵部隊。

阿富汗神學士的兵力較少，現役軍人僅17萬2000人，不過該政權已宣布計劃將兵力擴編至20萬人。

●作戰車輛與火砲

巴基斯坦擁有逾6000輛裝甲作戰車輛，以及4600多門火砲。

阿富汗部隊也具備裝甲作戰車輛，包括蘇聯時代的主力戰車和裝甲運兵車，但實際數量不明。

阿富汗至少擁有3種不同型號的火砲，但實際數量同樣無法確定。

●空軍

巴基斯坦空軍現有465架作戰飛機，其中包含美製F-16戰機、法國幻象（Mirage）戰機，以及與中國共同研發製造的雷電戰機（JF-17，中國稱梟龍戰機）。

巴基斯坦還有多功能、攻擊與運輸機等260多架直升機。

阿富汗沒有任何戰機，也缺乏真正意義上的空軍。外界僅知阿富汗至少有6架飛機（部分為蘇聯時期的機型）和23架直升機，但無法評估實際可飛行架數。

●核武器庫

巴基斯坦為核武國家，現有170枚核彈頭，阿富汗則沒有核武。