快訊

必比登名店出包？鴨肉珍遭爆「瓷碗碎片摻飯」 業者解釋認疏失

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

踩別人腳！女子北捷中山站突亮美工刀恐嚇 下秒溜進月台搭車逃逸

俄白混合威脅增 東歐3國推合作強化歐盟邊境安全

中央社／ 維爾紐斯27日專電

波蘭、拉脫維亞與立陶宛3國總理25日發布聯合聲明，承諾加強合作，因應來自俄羅斯與白俄羅斯的混合式威脅，並強化與兩國接壤的歐盟外部邊境安全。

拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，由波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、立陶宛總理魯吉尼涅（IngaRuginiene）和拉脫維亞總理西利尼亞（Evika Siliņa）共同簽署的聲明指出，鑒於安全環境日益複雜，以及俄羅斯與白俄羅斯持續透過歐盟外部邊境相關區段，對3國及歐盟發動混合攻擊，3方將加強合作，確保邊境安全。

聲明中提到的手段包含預防與打擊非法及被「工具化」的移民、人口與貨物流動走私，以及其他形式的有組織犯罪，同時抵制在歐盟外部邊境（包括陸地、海域與空域）將移民問題作為施壓工具的行為。

根據報導，相關合作將在既有雙邊合作法律架構及歐盟框架內推動，並將強化3國總理國家安全顧問層級的三邊聯繫。不過，聲明未提出具體執行細節。

3國領袖並表示，將發展預警系統與資訊共享機制，包括針對俄羅斯與白俄羅斯對3國發動的混合攻擊進行分析，以及檢視各國為因應威脅所採取的措施。

聲明也提到三方將推動聯合計畫、演習或倡議，以及在各方同意下採取必要行動，包括可能就外部邊境通關據點管理研議相關措施。

然而，拉脫維亞公共媒體指出，聲明整體內容著重展現合作意願，並未提出明確行動方案，僅表示將在適當情況下制定行動計畫或路線圖。

根據LSM報導，西利尼亞表示，3國國家安全顧問間更緊密合作，將有助於強化拉脫維亞、立陶宛與波蘭外部邊境安全，以因應各種混合式威脅。她指出，相關威脅為3國共同面對，需在主管機關與國家領導人層級加強協調。

另據立陶宛政府新聞稿，魯吉尼涅表示，區域各國正面臨共同且持續演變的混合式威脅。她指出，這要求3國將合作提升至新層次，從加強資訊與專業交流，到推動聯合演習與協調應變機制，透過共同合作，將可以更有效地守護國家。

白俄羅斯 總理 歐盟

延伸閱讀

歐盟與南方共同市場貿易協議 烏拉圭阿根廷相繼批准

NBA／轉戰騎士後僅吞一敗 哈登手指骨折不動刀觀察中

會接受北京全部要求？台灣代表處名字掀風波 立陶宛外長回應

NBA／湖人補齊名單第15人 2年合約簽下22歲後衛「Kobe」

相關新聞

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊 閱兵強化金氏王朝接班布局

北韓勞動黨第九次代表大會落幕，首都平壤25日晚間舉行紀念閱兵式。國家領導人金正恩攜女兒金主愛一同現身，父女並肩站在觀禮台...

回應阿富汗攻擊 巴基斯坦發動空襲、防長稱「現在是公開戰爭」

阿富汗稍早對巴基斯坦發動跨境攻擊後，巴基斯坦於27日清晨對阿富汗首都喀布爾及另外兩個省份發動空襲，使兩國最新一輪暴力衝突...

金正恩稱美不敵對可友好相處、批南韓示好騙局 白宮與青瓦台都回應了

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處。對此，白宮26日表示，美國總統川普...

菲律賓警方打擊非法槍械 台男與中國籍嫌犯落網

菲律賓警方日前在一場誘捕行動中，逮捕兩名涉嫌非法販賣槍枝的外籍人士，其中一人經刑事局駐菲聯絡官確認為台灣籍，在台曾有傷害...

劍指北京？五角大廈AI軍事用途曝光 打造網攻工具找出陸電網弱點

多名知情人士表示，美國國防部正與主要AI公司洽談合作，計畫對中國的電網、公用設施及敏感網路，以及其他潛在對手的相關系統，...

英國工黨近百年鐵票區失守 施凱爾處境雪上加霜恐被逼宮

英國首相施凱爾（Keir Starmer）所屬工黨（Labour Party）今天在大曼徹斯特（Greater Manc...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。