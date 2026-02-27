俄白混合威脅增 東歐3國推合作強化歐盟邊境安全

波蘭、拉脫維亞與立陶宛3國總理25日發布聯合聲明，承諾加強合作，因應來自俄羅斯與白俄羅斯的混合式威脅，並強化與兩國接壤的歐盟外部邊境安全。

拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，由波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、立陶宛總理魯吉尼涅（IngaRuginiene）和拉脫維亞總理西利尼亞（Evika Siliņa）共同簽署的聲明指出，鑒於安全環境日益複雜，以及俄羅斯與白俄羅斯持續透過歐盟外部邊境相關區段，對3國及歐盟發動混合攻擊，3方將加強合作，確保邊境安全。

聲明中提到的手段包含預防與打擊非法及被「工具化」的移民、人口與貨物流動走私，以及其他形式的有組織犯罪，同時抵制在歐盟外部邊境（包括陸地、海域與空域）將移民問題作為施壓工具的行為。

根據報導，相關合作將在既有雙邊合作法律架構及歐盟框架內推動，並將強化3國總理國家安全顧問層級的三邊聯繫。不過，聲明未提出具體執行細節。

3國領袖並表示，將發展預警系統與資訊共享機制，包括針對俄羅斯與白俄羅斯對3國發動的混合攻擊進行分析，以及檢視各國為因應威脅所採取的措施。

聲明也提到三方將推動聯合計畫、演習或倡議，以及在各方同意下採取必要行動，包括可能就外部邊境通關據點管理研議相關措施。

然而，拉脫維亞公共媒體指出，聲明整體內容著重展現合作意願，並未提出明確行動方案，僅表示將在適當情況下制定行動計畫或路線圖。

根據LSM報導，西利尼亞表示，3國國家安全顧問間更緊密合作，將有助於強化拉脫維亞、立陶宛與波蘭外部邊境安全，以因應各種混合式威脅。她指出，相關威脅為3國共同面對，需在主管機關與國家領導人層級加強協調。

另據立陶宛政府新聞稿，魯吉尼涅表示，區域各國正面臨共同且持續演變的混合式威脅。她指出，這要求3國將合作提升至新層次，從加強資訊與專業交流，到推動聯合演習與協調應變機制，透過共同合作，將可以更有效地守護國家。