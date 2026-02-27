快訊

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

踩別人腳！女子北捷中山站突亮美工刀恐嚇 下秒溜進月台搭車逃逸

港媒爆劉世芳接受「賺紅錢」外甥政治獻金 內政部回應了

劍指北京？五角大廈AI軍事用途曝光 打造網攻工具找出陸電網弱點

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
多名知情人士表示，美國國防部正與主要AI公司洽談合作，計畫對中國的電網、公用設施及敏感網路，以及其他潛在對手的相關系統，進行自動化偵察。路透／Alamy
多名知情人士表示，美國國防部正與主要AI公司洽談合作，計畫對中國的電網、公用設施及敏感網路，以及其他潛在對手的相關系統，進行自動化偵察。路透／Alamy

多名知情人士表示，美國國防部正與主要AI公司洽談合作，計畫對中國的電網、公用設施及敏感網路，以及其他潛在對手的相關系統，進行自動化偵察。

金融時報報導，美國現已具備強大的網路間諜工具，但正尋求部署新一代AI，以找出對手系統中的軟體漏洞加以利用，在衝突中強化滲透能力並削弱對手。

知情人士指出，構想中的系統將利用AI滲透電腦網路、繪製漏洞分布圖，並將潛在目標納入美方戰爭規畫。五角大廈對此未予置評。

OpenAI、Anthropic、Google與馬斯克旗下的xAI已獲得總額約2億美元的合約，與美國政府合作發展軍事、網路與安全應用。目前不確定哪些公司將參與這項新網路計畫。

一名美國高層官員26日警告，若Anthropic未能與五角大廈達成協議，放寬AI模型Claude在軍事用途上的限制，政府將終止雙方現有所有合作。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）已拒絕軍方「最後通牒」，表示無法「昧著良心同意」模型被用於AI自主武器或大規模國內監控。

目前Claude是唯一用於機密任務的AI模型，但多名知情人士指出，包括OpenAI與Google在內的其他AI實驗室員工，也對類似議題表達擔心。

五角大廈此舉反映華府認知到，在任何與中國的戰爭情境中，網路作戰的重要性日益提升，且AI可能左右戰局。中情局（CIA）前中國事務分析主管魏德爾（Dennis Wilder）表示，AI網路工具有助解決掃描並辨識脆弱基礎設施所需龐大人力的問題。

他形容，這就像夜間的竊賊逐戶試門，直到找到未上鎖的房子。AI輔助的網路入侵可大幅增加測試的「門戶數」，使目標篩選與繪製更精準、更有效率。

軍方網路專家目前已在辨識脆弱目標，但新AI工具可在較少人力介入下，以更快速度與更大規模完成任務。一名熟悉計畫的人士指出，軍方長期建立針對電網滲透的網路攻勢策略，但「攻防必須並行，兩者缺一不可」。

另有知情人士表示，鄰近資料中心的發電廠可能成為目標，以干擾對手的AI運算能力。一名熟悉五角大廈立場的人士表示：「這是對中國現況以及缺乏監管護欄的回應。在局勢全面升溫時，我們不能自我設限。」

網路 美國國防 五角大廈 AI 網攻

延伸閱讀

鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具 是這代台灣人之恥

李嘉誠賣英國電網 套現4,300億元

平溪區十分老街民宅外工具間大火竄濃煙 幸無人受傷虛驚

GPT、Gemini、Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

相關新聞

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊 閱兵強化金氏王朝接班布局

北韓勞動黨第九次代表大會落幕，首都平壤25日晚間舉行紀念閱兵式。國家領導人金正恩攜女兒金主愛一同現身，父女並肩站在觀禮台...

回應阿富汗攻擊 巴基斯坦發動空襲、防長稱「現在是公開戰爭」

阿富汗稍早對巴基斯坦發動跨境攻擊後，巴基斯坦於27日清晨對阿富汗首都喀布爾及另外兩個省份發動空襲，使兩國最新一輪暴力衝突...

金正恩稱美不敵對可友好相處、批南韓示好騙局 白宮與青瓦台都回應了

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處。對此，白宮26日表示，美國總統川普...

菲律賓警方打擊非法槍械 台男與中國籍嫌犯落網

菲律賓警方日前在一場誘捕行動中，逮捕兩名涉嫌非法販賣槍枝的外籍人士，其中一人經刑事局駐菲聯絡官確認為台灣籍，在台曾有傷害...

劍指北京？五角大廈AI軍事用途曝光 打造網攻工具找出陸電網弱點

多名知情人士表示，美國國防部正與主要AI公司洽談合作，計畫對中國的電網、公用設施及敏感網路，以及其他潛在對手的相關系統，...

英國工黨近百年鐵票區失守 施凱爾處境雪上加霜恐被逼宮

英國首相施凱爾（Keir Starmer）所屬工黨（Labour Party）今天在大曼徹斯特（Greater Manc...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。