快訊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

到朋友家作客…24歲女抱狗慘被咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝

不排除空襲？美伊會談仍未見突破 范斯鐵口：美絕不會陷持久戰

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國副總統范斯今天指出，對於總統川普考慮對伊朗發動攻擊一事，他認為即便成真，也「絕不可能」在中東地區演變為持久戰。美聯社
美國副總統范斯今天指出，對於總統川普考慮對伊朗發動攻擊一事，他認為即便成真，也「絕不可能」在中東地區演變為持久戰。美聯社

根據「華盛頓郵報」專訪內容，美國副總統范斯今天指出，對於總統川普考慮對伊朗發動攻擊一事，他認為即便成真，也「絕不可能」在中東地區演變為持久戰。

法新社報導，范斯（JD Vance）告訴華盛頓郵報（The Washington Post）：「（有些人）認為我們會在中東地區陷入看不見盡頭的長期戰爭，這種情況絕不會發生。」

有人批評，如果川普（Donald Trump）下令空襲伊朗，華府恐深陷這個動盪地區的軍事泥淖中。面對這樣的說法，范斯予以駁斥。

出身美軍陸戰隊的范斯曾參與伊拉克戰爭，他說：「我認為我們都傾向外交解決方案，但（如何解決的）關鍵仍取決於伊朗的言行。」

美國新聞網站Axios報導，根據一位美國官員及一名知情消息人士，美軍中央司令部（CENTCOM）司令、海軍上將古柏（Brad Cooper）今天向川普彙報了向伊朗採取軍事行動的各種選項。他也是美軍在中東地區最高指揮官。

同時，川普政府今天在瑞士日內瓦完成第3輪美伊會談，雙方雖取得進展，但協商仍未見突破。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，這輪談判是迄今「最激烈」的一次。

阿曼外長阿布塞迪（Sayyid Badr Albusaidi）指出，美伊雙方預計近期重啟談判，下週將在維也納舉行技術層級討論。

伊朗 美軍陸戰隊 川普 范斯 戰爭

延伸閱讀

川普訪中籌備時間倉促 專家預期成果縮水：大陸憂心忡忡

挺身抗川普後聲望漲 丹麥總理宣布3月提前大選

莫迪IG粉絲人數1億人狠甩川普 全球領導人虛擬聲量最大

好市多、固特異加入法律戰 逾1800家公司向川普討關稅

相關新聞

巴基斯坦與阿富汗衝突升溫 智庫數據揭雙方軍力懸殊「這國遠勝」

巴基斯坦與阿富汗的跨境衝突一夜間迅速升溫，儘管兩國皆宣稱對敵方造成重大損失，根據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）的...

不排除空襲？美伊會談仍未見突破 范斯鐵口：美絕不會陷持久戰

根據「華盛頓郵報」專訪內容，美國副總統范斯今天指出，對於總統川普考慮對伊朗發動攻擊一事，他認為即便成真，也「絕不可能」在...

衝突升級！巴基斯坦空襲阿富汗首都 陸外交部出手緩局降溫

阿富汗稍早對巴基斯坦發動跨境攻擊後，巴基斯坦27日清晨對阿富汗首都喀布爾等地發動空襲，兩國緊張衝突迅速升級。大陸外交部發...

劍指北京？五角大廈AI軍事用途曝光 打造網攻工具找出陸電網弱點

多名知情人士表示，美國國防部正與主要AI公司洽談合作，計畫對中國的電網、公用設施及敏感網路，以及其他潛在對手的相關系統，...

英國工黨近百年鐵票區失守 施凱爾處境雪上加霜恐被逼宮

英國首相施凱爾（Keir Starmer）所屬工黨（Labour Party）今天在大曼徹斯特（Greater Manc...

挺身抗川普後聲望漲 丹麥總理宣布3月提前大選

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天宣布，將提前於3月舉行國會選舉。佛瑞德里克森內閣原本民調低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。