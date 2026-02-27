英國工黨近百年鐵票區失守 施凱爾處境雪上加霜恐被逼宮

快訊

中央社／ 曼徹斯特27日綜合外電報導
英國首相施凱爾（Keir Starmer）。法新社
英國首相施凱爾（Keir Starmer）所屬工黨（Labour Party）今天在大曼徹斯特（Greater Manchester）一個近百年鐵票區慘敗，為施凱爾帶來更大壓力。

路透社報導，這是近一年來最重要的選舉考驗，工黨在最穩固的席次之一失守，為施凱爾在5月地方選舉前帶來更大壓力。在歷經數週政壇動盪以及要求下台的呼聲後，他必須證明自己仍適任首相。

戈頓暨丹頓（Gorton and Denton）選區昨天舉行補選，原因是一名國會議員因健康因素辭職。左翼綠黨（Green Party）候選人史賓塞（Hannah Spencer）以40.7%得票率勝出。

法拉吉（Nigel Farage）所屬英國改革黨（ReformUK）則以28.7%居次；工黨則以25.4%淪為第3。

工黨主席杜利（Anna Turley）表示，這個結果「顯然令人失望」。

施凱爾先前不僅阻撓高人氣曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）參選，本週更親赴選區拉票，形同將個人領導威信與工黨勝選掛鉤。通常情況下，英國領導人若擔心敗選都會避免深入地方選區輔選。

施凱爾本月面臨首相任期內最危險時刻，部分工黨議員因他昔日決定任命黨內大老曼德森（PeterMandelson）為駐美大使，認為他應該辭職。曼德森與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有私交。

這是綠黨首次贏得國會席次補選，也是首次在英格蘭北部插旗。這次勝選也讓綠黨在國會下議院（House of Commons）650席中握有5席。

