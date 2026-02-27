美中黃海對峙事件 韓媒：戰爭部指示美軍駁道歉傳聞

駐韓美軍日前在黃海上空演習時與中國戰機短暫對峙，雖一度傳出表達歉意，但又反駁「不會為此道歉」。韓媒今天報導，據悉這是美國戰爭部的意思，並質疑南韓的應對受到中國影響。

根據朝鮮日報今天報導，這次事件源於駐韓美軍F-16戰機在18日飛至黃海（韓國稱西海）上空、中國防空識別區（CADIZ）附近進行訓練，中國軍方緊急出動戰機，導致美中戰機一度對峙。因為此事，南韓國防部長安圭伯19日向駐韓美軍表達不滿，指駐韓美軍未事先分享演習細節。

雖然一度有駐韓美軍向南韓國防部表達遺憾與歉意的消息傳出，不過駐韓美軍司令布朗森（XavierBrunson）又在24日晚間發聲明指出，駐韓美軍為了維持最高準備態勢並完成任務，持續進行例行性演習，「我們不會為此道歉」，公開反駁道歉消息。

報導指出，根據多名外交與安保相關人士表示，布朗森的聲明並非個人判斷，而是川普政府的明確訊息，包括美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在內的高層都曾下達指示。報導分析指出，韓美若有分歧通常會透過私下協調處理，駐韓美軍司令公開反駁韓國政府極為罕見。

報導指出，據悉美方認為此次事態是在青瓦台國家安保室主導應對過程中擴大。針對黃海演習事件，中國透過外交管道提出抗議後，南韓國家安保室提高應對層級引起美方關注，強硬回應背後也包含對李在明政府「整肅國防部」的不滿。

美方對2024年前總統尹錫悅發布戒嚴令事件後，即便未深度涉案的將領也遭大規模更換表達憂慮。一名前南韓聯合參謀本部相關人士表示，「重視韓美同盟且具能力的軍人遭撤換，而對政權順從的人士接掌要職，對此美方十分關注。」