德國法院出手 定讞前當局不得稱AfD為極端組織

德國科隆的一間行政法院今天裁定，在相關判決定讞之前，德國國內情報機構不得用「認證的右翼極端分子」形容德國另類選擇黨（AfD）。

德國之聲（DW）報導，德國聯邦憲法保護局（BfV）2025年5月將AfD定性為「認證的右翼極端分子」，為此AfD向法院聲請緊急處分，以防造成難以回復的損害。

法官認為，雖然AfD的確含有可能違憲的言論與政策主張，例如呼籲禁止穆斯林召喚信徒禮拜及清真寺尖塔等，但現有證據不足以將整個政黨定性為極端主義。

法院在裁定中說：「經簡易程序審理後，目前無法確定聲請人（AfD）整體是由前述（極端）立場所主導。」

行政法院今天的處分令到最終判決前都有效，但法院未說明何時會作出最終判決。

儘管AfD在德國西部各邦的影響力遠不如在東部強大，但目前整體全國民調支持率約在20%上下，位居第二大黨，也是最大在野黨。

AfD的青年部與個別黨員之前一些公開言論與觀點，在德國被視為違憲，尤其他們區隔「血統純正德國人與先輩為移民的德國人」，引發公憤要求取締AfD。

今天的裁定也禁止德國聯邦憲法保護局擴大監控AfD的權力。

AfD及盟友（像美國川普政府）都痛批當局為AfD扣上「極端分子」大帽，稱此舉違反民主且壓制言論自由。

聯合內閣裡基社黨（CSU）籍的內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）表示，聯邦政府注意到法院這項裁定，表示在最終判決前這段期間，德國聯邦憲法保護局仍將以「疑似極右翼案件」的等級持續監控AfD。「疑似」是3個觀察等級中的第二級而非最高級別。

然而聯合內閣裡的社民黨（SPD），則由黨內法律事務發言人斐格（Carmen Wegge）出面表態，暗示社民黨將繼續尋求司法取締AfD，稱「我們仍堅信，AfD是反憲政、反憲法的政黨，應交憲法法院評估」。