菲律賓警方打擊非法槍械 台男與中國籍嫌犯落網

中央社／ 馬尼拉27日專電
菲律賓警方日前逮捕兩名涉嫌非法販賣槍枝的外籍人士，其中一人為台灣籍，在台曾有傷害及公共危險相關前科。示意圖／ingimage
菲律賓警方日前逮捕兩名涉嫌非法販賣槍枝的外籍人士，其中一人為台灣籍，在台曾有傷害及公共危險相關前科。示意圖／ingimage

菲律賓警方日前在一場誘捕行動中，逮捕兩名涉嫌非法販賣槍枝的外籍人士，其中一人經刑事局駐菲聯絡官確認為台灣籍，在台曾有傷害及公共危險相關前科。

25日晚間11時45分左右，菲律賓警方在大馬尼拉地區巴賽城（Pasay）一家餐廳內佯裝買家購買槍械，當場逮捕兩名外籍嫌犯，分別為中國人和台灣人，並查獲一把左輪手槍及3發子彈。

刑事局駐菲聯絡官接受中央社訪問時確認，其中一名嫌犯為台灣籍楊姓男子，現年33歲，2016年入境菲律賓，在台曾有傷害及公共危險相關前科；駐菲聯絡官正與菲律賓警方協調，以進一步瞭解案情，以及楊嫌在菲期間是否涉及其他不法行為。

根據菲律賓警方的新聞稿說明，兩名嫌犯被捕當時即被告知權利，並帶回偵辦。

菲律賓警察總長納爾塔提斯（Jose Nartatez）強調，非法槍械助長暴力，警方將持續全國性掃蕩行動，警告菲籍或外籍人士都應遵守法律，以維護公共安全與社會秩序。

