挺身抗川普後聲望漲 丹麥總理宣布3月提前大選

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天宣布，將提前於3月舉行國會選舉。佛瑞德里克森內閣原本民調低落，但在她挺身對抗美國總統川普欲染指格陵蘭後顯著回升。

政治新聞網POLITICO報導，佛瑞德里克森在國會全院會議對議員們說：「我已建請國王3月24日舉行選舉。」這屆國會尚有半年多任期，原本時程是10月31日前舉行選舉。

佛瑞德里克森沒回答若提前選舉失利，會否卸任目前執政的社會民主黨（Social Democrats）黨魁。社會民主黨在去年12月的全國市政選舉重挫，但由於佛瑞德里克森在川普揚言拿下格陵蘭時強力捍衛丹麥主權，社會民主黨的民調支持率已回升。

最新民調顯示，社會民主黨可望獲得22%的選票，在左派陣營裡幾乎是最大對手社會人民黨（SF,英語黨名叫綠色左翼Green Left）的兩倍。

佛瑞德里克森目前與中間派的自由黨（Venstre）、中間黨（Moderat）組聯合內閣，但其黨內許多進步派支持者呼籲應與左翼政黨合作。國內議題方面，社會民主黨因對日益嚴重的住房危機回應乏力及被認為在政策上向右傾而遭抨擊。

佛瑞德里克森也沒明講若在提前改選勝出將與誰組閣，只說「可以想像再次與中間派合作，也可與左派結盟」。

紐約時報指出，雖然川普目前對取得格陵蘭的立場稍有軟化，也排除動用武力，但佛瑞德里克森在談話裡仍暗示至少川普任內，美國可能威脅丹麥的安全與穩定。

她在國會發表談話時說：「誠如大家所知，關於格陵蘭的衝突尚未結束。」還說丹麥必須繼續重新武裝，以因應「來自東方的俄羅斯戰爭機器、來自西方的威脅，以及來自南方的恐怖主義風險」。

2019年出任總理的佛瑞德里克森並未直接點名川普，但她多次提及丹麥面臨的安全威脅，也直言「我們必須界定與美國的關係」紐時認為，佛瑞德里克森的考驗在於對抗川普贏得的聲譽能否轉化為政治紅利。

專家表示，現在宣布選舉對佛瑞德里克森和她的社會民主黨有利。在格陵蘭危機之前，她的民調落後，去年底社會民主黨在市政選舉時百年來首次失去首都哥本哈根，部分原因是選民對她們在移民議題上的強硬作法感到憂慮。

然而川普在今年1月成功推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後再次揚言奪取格陵蘭。丹麥國際研究院（Danish Institute for International Studies）研究員歐里森（Mikkel Runge Olesen）表示，許多人認為佛瑞德里克森處理這場危機得當。

歐里森說：「她本來就得在今年宣布選舉，那何不趁丹麥人民還記得她挺身對抗川普的現在呢？」