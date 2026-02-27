快訊

美伊核談未達協議 雖有進展但動武威脅未解除

中央社／ 日內瓦26日綜合外電報導
阿曼外交部長阿布塞迪。 美聯社
阿曼調停人員表示，美國伊朗今天就德黑蘭核子計畫的談判已取得進展，但經過數小時協商仍未見突破，在美軍大規模集結之際，尚無法排除美國發動攻擊的可能性。

路透社報導，阿曼外交部長阿布塞迪（Sayyid Badr Albusaidi）在瑞士結束會談後於社群平台X發文表示，雙方計劃在各自回國諮商後，近期重啟談判，下週將在維也納舉行技術層級討論。

華府與德黑蘭這對宿敵若能朝達成協議邁出實質一步，或能降低美國總統川普兌現對伊朗動武威脅的迫切可能性。許多人擔心此事恐演變成更大規模的戰爭。

不過，24日的間接談判在未達成協議的情況下結束，區域情勢依舊緊張。

阿布塞迪對情勢給予樂觀評價。在此之前，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）在日內瓦進行早上、下午兩場間接會談。

阿布塞迪表示：「在美國與伊朗的談判取得重大進展後，我們結束了這一天的議程。」

分析家多將這次最新的外交作為視為川普決定開戰前的最後機會，阿布塞迪並未提供細節，也未說明雙方是否已克服協議的最大障礙。

阿拉奇向伊朗國營電視台形容，這是伊朗與美國歷來最嚴肅的談判。他表示：「我們在某些議題達成協議，但在其他部分仍有分歧。」

阿拉奇指出，雙方決定下輪談判將在不到一週內重啟。他也補充，伊朗已明確要求取消美國制裁，而華府長期堅持，德黑蘭必須先做出重大讓步才能取消制裁。

美國談判團隊未立即對談判結果置評，但新聞網站Axios引述美國高階官員說法，稱日內瓦談判具「正面意義」。

這場針對伊朗核武爭議長達數十年的討論，正值各界擔心中東陷入戰火。川普多次揚言若未達成協議將採取行動，美軍也已在伊朗附近海域集結部隊。

