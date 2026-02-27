金正恩稱美不敵對可友好相處、批南韓示好騙局 白宮與青瓦台都回應了

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，平壤金日成廣場25日舉行慶祝北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵式時，國家領導人金正恩（右）手指向前方，女兒金主愛在一旁陪同。歐新社
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，平壤金日成廣場25日舉行慶祝北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵式時，國家領導人金正恩（右）手指向前方，女兒金主愛在一旁陪同。歐新社

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處。對此，白宮26日表示，美國總統川普仍對「在沒有任何前提條件下」與北韓進行對話持開放態度。

韓聯社報導，北韓勞動黨日前召開第九次代表大會，官媒朝中社26日發布相關消息，介紹金正恩發表的「工作總結報告」內容。金正恩在報告中指出，將持續以最強硬姿態應對美國，但美方若尊重北韓憲法規定的國家地位，並取消對北韓的敵對政策，北韓「沒有理由不與美方友好相處」，並稱美朝關係前景「完全取決於美國的態度」。

韓聯社就此向白宮詢問，一名官員表示：「川普總統在第一任期內與北韓領導人金正恩舉行三次具有歷史意義的峰會，穩定了朝鮮半島。」並強調：「美國對北韓的政策沒有改變，川普總統仍對在沒有任何前提條件下與金正恩對話持開放態度。」

川普在第一任期曾與金正恩舉行三次面對面會晤，分別為2018年6月於新加坡、2019年2月於河內，以及2019年6月在板門店。韓聯社指出，川普預計於3月下旬至4月初訪問中國，在外界猜測他可能尋求與金正恩會談之際，金正恩已為恢復美朝外交往來留下空間。

另外，金正恩在工作報告中以強硬措辭批評南韓政府，指出韓方表面上的友好態度只是「騙局和拙劣技倆」，並將把韓方永遠排除在同一民族範疇之外。對此，南韓總統李在明26日表示，將持續努力維護和平，推動南北韓對話。他說，南韓追求的是和平與穩定，自己也會持續朝這個方向努力，並強調應該結束對抗與好戰的歷史。

