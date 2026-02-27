快訊

法航艦停泊瑞典遇不明無人機 俄艦正好在附近活動

中央社／ 巴黎26日專電
法國航空母艦「戴高樂號」（R91）停泊在瑞典馬爾默北港碼頭。 歐新社
法國航空母艦「戴高樂號」（R91）停泊在瑞典馬爾默北港碼頭。 歐新社

法國航空母艦「戴高樂號」昨天停泊瑞典準備參加演習，瑞典軍方偵測到一架無人機出現在航艦附近後，採取行動加以攔阻。目前不知無人機來處及企圖，但瑞典懷疑與俄羅斯有關。

法國廣播電台（Radio France）報導，瑞典軍方證實，一艘瑞典海軍艦艇昨天巡邏時發現一架可疑無人機，距離戴高樂號（Charles de Gaulle）停泊的馬爾默（Malmö）港口約10公里，軍方用干擾器使無人機失效，但不知道它後來下落，可能已墜入海中。

法國新聞台（franceinfo）報導，目前無法確認這架無人機的來處及企圖，也不確定是否針對戴高樂號而來。瑞典軍方表示，事發後未發現其他無人機，目前正在調查。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）今晚在瑞典電視台（SVT）節目中說，事發時有一艘俄國軍艦在附近海域，不能排除這架無人機與這艘艦艇有關聯。

戴高樂號昨天首次停泊馬爾默港，將參加北大西洋公約組織（NATO）多項演習。

法國軍方發言人韋內特（Guillaume Vernet）說，航艦打擊群有自己的防護系統，但進入夥伴國的主權水域後，會接受東道主的保護。

費加洛報（Le Figaro）提到，戴高樂號近日在北大西洋執行「拉法葉26號」（Lafayette 26）任務，向俄國釋出明確戰略訊號，因為北大西洋是西方國家海軍與俄國潛艦易生齟齬的地區。

戴高樂號航艦打擊群將繼續往北執行任務，但不會深入更遠的北部海域，這個地區在冬天航行較危險。

附近的波羅的海也是北約國家與俄羅斯對抗的地區。歐洲國家近期多次發現無人機飛越或接近軍事設施、機場等敏感地點，部分政治領袖譴責俄羅斯發起混合戰。

由於有些飛越事件未經證實，或未必是混合戰行動一環，多名軍事或情報圈主管相繼提醒，不該對這些事件過度反應。

瑞典 法國 俄羅斯

相關新聞

金正恩稱美不敵對可友好相處、批南韓示好騙局 白宮與青瓦台都回應了

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處。對此，白宮26日表示，美國總統川普...

美快艇載人闖古巴駁火4死…古巴控意圖恐攻 魯比歐急撇清

古巴內政部表示，十名住在美國的古巴公民廿五日乘坐一艘在美國佛州註冊的快艇進入古巴沿岸一浬處，與古巴邊防巡邏艇駁火，快艇上...

古巴遭美斷油陷經濟危機…美放寬禁運 要求古巴改革

美國廿五日宣布放寬委內瑞拉石油出口到古巴的禁令，美國國務卿魯比歐表示，古巴必須「徹底」改革，還說古巴陷入歷史性經濟危機，...

法航艦停泊瑞典遇不明無人機 俄艦正好在附近活動

法國航空母艦「戴高樂號」昨天停泊瑞典準備參加演習，瑞典軍方偵測到一架無人機出現在航艦附近後，採取行動加以攔阻。目前不知無...

鐵飯碗不香！日本醫學系報考降溫 「文科回歸」現象明顯

台灣大學學測成績剛公布，成績前段班的學生家長，最關切今年醫學系錄取預測為幾級分。與此同時，2026年日本醫學系報考人數下滑，連報名頂尖國公立大學的人也出現明顯減幅，相對地，經濟系、法律系報名回溫。專家分析，在國公立大學只能押注一校一系的制度下，考生比較在意落榜風險，更指出「文高理低」現象與景氣轉好有關，不需要醫師執照這個鐵飯碗。

OpenAI曝光中國網軍戰術：AI被用於跨境打壓異議

（德國之聲中文網）OpenAI周三（2月25日）發布最新安全研究報告，揭露一波網絡影響力行動，背後疑似有中國官方背景。報告共分析七類AI惡意使用情境，包括感情詐騙、內容農場等。其中篇幅最大的一章詳細分

