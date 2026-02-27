法航艦停泊瑞典遇不明無人機 俄艦正好在附近活動

法國航空母艦「戴高樂號」昨天停泊瑞典準備參加演習，瑞典軍方偵測到一架無人機出現在航艦附近後，採取行動加以攔阻。目前不知無人機來處及企圖，但瑞典懷疑與俄羅斯有關。

法國廣播電台（Radio France）報導，瑞典軍方證實，一艘瑞典海軍艦艇昨天巡邏時發現一架可疑無人機，距離戴高樂號（Charles de Gaulle）停泊的馬爾默（Malmö）港口約10公里，軍方用干擾器使無人機失效，但不知道它後來下落，可能已墜入海中。

法國新聞台（franceinfo）報導，目前無法確認這架無人機的來處及企圖，也不確定是否針對戴高樂號而來。瑞典軍方表示，事發後未發現其他無人機，目前正在調查。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）今晚在瑞典電視台（SVT）節目中說，事發時有一艘俄國軍艦在附近海域，不能排除這架無人機與這艘艦艇有關聯。

戴高樂號昨天首次停泊馬爾默港，將參加北大西洋公約組織（NATO）多項演習。

法國軍方發言人韋內特（Guillaume Vernet）說，航艦打擊群有自己的防護系統，但進入夥伴國的主權水域後，會接受東道主的保護。

費加洛報（Le Figaro）提到，戴高樂號近日在北大西洋執行「拉法葉26號」（Lafayette 26）任務，向俄國釋出明確戰略訊號，因為北大西洋是西方國家海軍與俄國潛艦易生齟齬的地區。

戴高樂號航艦打擊群將繼續往北執行任務，但不會深入更遠的北部海域，這個地區在冬天航行較危險。

附近的波羅的海也是北約國家與俄羅斯對抗的地區。歐洲國家近期多次發現無人機飛越或接近軍事設施、機場等敏感地點，部分政治領袖譴責俄羅斯發起混合戰。

由於有些飛越事件未經證實，或未必是混合戰行動一環，多名軍事或情報圈主管相繼提醒，不該對這些事件過度反應。