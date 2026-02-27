澤倫斯基：下輪美烏俄三方會談可能於3月初舉行

烏克蘭官員與美國特使結束今天在日內瓦的會談後，烏國總統澤倫斯基表示，他預期下一輪旨在結束俄烏戰爭的三方談判，將於3月初在阿布達比舉行。

法新社報導，在美國主導下，俄烏官員之前曾在日內瓦及阿布達比舉行談判，但始終未能就領土等關鍵癥結點做出妥協。

烏、美雙方今天在日內瓦會晤後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，「今天的會議已為三邊（會談）形式做了更多準備」，且三邊會談「非常有可能」3月初在阿布達比舉行。

他在例行晚間談話中指出，「我們需要敲定在實質安全保障方面達成的每件事，並準備領導層級的會晤」，「這種形式可以解決許多問題」。他指的是與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面的可能性。

長期以來，烏克蘭政府一直表示，打破僵局的唯一途徑就是烏俄領導人直接會談，兩位領袖上次會面是在2019年。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）今天與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）在日內瓦奢華的貝爾格四季酒店（Hotel des Bergues）會談約6小時。

烏梅洛夫表示，這次會談特別關注烏克蘭戰後重建議題。他說，「我們（與美方）詳細擬定一份關於烏克蘭重建的文件」，雙方已為未來協議的基礎談妥立場。

俄羅斯經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天也現身日內瓦嚴密戒備的談判場地，但根據俄羅斯官方媒體，沒有他與烏方會面的跡象。