路透：美施壓敘利亞禁用中國電信技術 稱威脅國安

中央社／ 大馬士革26日綜合外電報導

據3位知情人士透露，美國已警告敘利亞不要在電信領域依賴中國技術，理由是這不僅與美國利益相衝突，更對美國國家安全構成威脅。

路透社報導，據悉，這項訊息是在24日於舊金山舉行的一場未公開會議中，由美國國務院代表團傳達給敘利亞通訊部長海卡爾（Abdulsalam Haykal）。

自2024年現任敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）推翻長期執政者、並與中國保有戰略夥伴關係的阿塞德（Bashar al-Assad）以來，華府便與大馬士革保持密切協調。

據參與採購談判的敘利亞商人透露，敘利亞正考慮採購中國技術，以支援其境內的電信基地台及本地網路服務供應商的基礎建設。

另一位知情人士透露：「美方要求敘方明確說明，該部會在中國電信設備方面的計畫」。

消息人士指出，但敘利亞官員表示，基礎設施開發計畫時程緊迫，大馬士革正尋求更多元的供應商選擇。

據一名知情人士透露，敘利亞對與美國企業合作持開放態度，但由於此計畫十分緊迫，而出口管制及「過度遵循規範」仍是一大問題。

一名熟悉該討論的美國外交官告訴路透社，美國國務院「已明確敦促敘利亞在電信領域應採用美國技術，或來自盟國的技術」。

目前尚不清楚美國是否承諾提供財務或後勤支援給敘利亞以落實此計畫。

在回應路透社提問時，美國國務院發言人表示：「我們敦促各國在進行所有關鍵基礎設施採購時，應將國家安全與隱私置於價格較低的設備與服務之上。如果條件誘人得不合常理，那很可能真的有問題。」

這名發言人還說，中國情報及安全機構「可依法強制中國公民與企業分享敏感資訊，或提供未經授權的許可權以進入客戶系統」，而中國企業承諾保障客戶隱私的說法，「與中國自身法律及既有慣例完全背道而馳」。

中國方面已多次否認利用其技術進行間諜活動的指控。

