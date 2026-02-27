美國伊朗最新核談判結束 阿曼外長稱取得重大進展

中央社／ 日內瓦26日綜合外電報導

伊朗美國在瑞士日內瓦展開最新一輪談判，旨在解決長期的核子爭端，並避免美國對伊朗發動新的攻擊。在今天結束談判後，阿曼外長稱取得「重大進展」。

法新社報導，這場由阿曼斡旋的談判是在美國總統川普（Donald Trump）頻頻揚言對伊朗動武之後展開。川普19日給伊朗15天期限達成協議。

阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）在社群平台X發文指出：「在美國與伊朗間的談判取得重大進展後，我們結束這一天。」

他並補充道，下週將在奧地利維也納舉行「技術層級的討論」。

伊朗堅稱談判重點僅限於其核計畫，美國則希望限制伊朗的飛彈計畫，及其對中東激進團體的支持。

在本輪協商進行之際，美國也正在中東進行數十年來最大規模的軍事集結。

