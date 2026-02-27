OpenAI曝光中國網軍戰術：AI被用於跨境打壓異議

（德國之聲中文網）OpenAI周三（2月25日）發布最新安全研究報告，揭露一波網絡影響力行動，背後疑似有中國官方背景。報告共分析七類AI惡意使用情境，包括感情詐騙、內容農場等。其中篇幅最大的一章詳細分析中國一系列操縱輿論與打壓異議人士的手法，知名X平台博主“李老師不是你老師”也是被攻擊對象。

ChatGPT被用作“工作日志”

根據報告，有一名疑似為中國執法人員的使用者將ChatGPT作為工作日志，詳細記錄“中國網路特戰行動”，內容涵蓋行動目標、戰術設計、成效評估與人員配置。 OpenAI調查人員比對其描述與公開情報後，確認多項細節與真實網路行動相符，進一步拼湊出中國透過網路跨境鎮壓的運作模式。

報告指出，相關行動涉及數百名操作員，在超過300個境外社群平台上運作數千個假帳號，並於微博、微信等中國平台發布數百萬則貼文。他們鎮壓異議的手段超過100種，包含偽造政府文件、冒充外國官員、捏造異議人士的死訊等，從鎖定目標、施壓、抹黑，到讓異議人士消音，皆有標准作業流程。

從造假文件到“釣魚式檢舉”

此外，中國操作員透過散播謠言與“釣魚式檢舉”，在異議貼文下大量張貼極端言論，借此觸發平台自動審核機制，或動用假帳號集體檢舉，迫使目標帳號遭封禁；在中國境內，則至批評者家屬住宅周邊張貼惡意海報並拍照上傳，營造群眾激憤的假象。

跨境鎮壓已“產業化”

台海議題亦多次出現在該名使用者的工作報告中。報告披露，去年日本首相高市早苗發表台灣有事 說後，該用戶曾要求ChatGPT協助策劃針對高市早苗的網路攻擊行動，包括散布負面評論、煽動對物價的不滿、冒充在日外國居民致函政界，以及轉移對中國議題的關注，但相關請求遭ChatGPT安全機制拒絕。

OpenAI首席調查人員尼莫（Ben Nimmo）指出，這顯示中國的跨國鎮壓已呈現高度“產業化”特征，不僅是單純的網路騷擾或釣魚行動，而是結合AI技術、規模化運作，試圖在全球各地同時打擊中共的批評者。

