美國與伊朗第3輪核會談 伊高官稱可能達成框架協議…但需滿足1前提

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國和伊朗26日在日內瓦舉行第3輪核會談。圖為擔任美方談判代表的美國中東特使威科夫（左）當天從座車上下來。法新社
美伊26日在瑞士日內瓦舉行第3輪核會談。1位伊朗高官同日對路透說，若美國將核議題與非核議題分開，那雙方可能達成1項框架協議。

上述匿名高官還說，這輪會談的氣氛既緊繃且嚴肅，美伊間剩餘的分歧仍需縮小。

居間的中東國家阿曼外長布沙迪（Sayyid Badr Albusaidi）26日在社媒X寫道，談判代表當天已持續在日內瓦交換創造性且正面的看法，美伊的談判代表現在都已暫停會談休息片刻，稍後復談，「我們希望取得進展」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）26日對國營電視台指稱，會談將於當地時間約下午5時半（台灣時間27日凌晨0時30分）至6時（台灣時間27日凌晨1時）復談。

貝卡伊表示，美伊的代表團，都需和各自的首都磋商。他稱26日暫停會談休息片刻前的會議，是該輪核會談的第1場，歷時約3小時。

日內瓦 伊朗 外交部

