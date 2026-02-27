美軍擬追加預算3967億 「祕密太空武器」監控共軍

彭博廿六日報導，根據提交給美國國會的一份預算文件，值此美國尋求對抗中國大陸在亞洲空前的軍力擴張之際，五角大廈計畫追加一二六億美元（台幣約三九六七點七億元）來加強對大陸軍隊、潛艦及衛星動向的情蒐。

美國國會在一般預算程序外通過的資金，旨在增強美軍戰備、強化網攻能力，並發展在印太各地的情報工作。這些資金也將支持波音公司祕密太空資產營運：無人太空飛機Ｘ—卅七Ｂ的擴大。

這類資金的目的，在於提高美國的作戰準備、增強美國在網路和情報上的能力，同時擴大對大陸在印太軍事活動的監控。

此一預算包裹准許美國國防部與波音合作推動祕密的航太系統項目。這可能改變全球的防務情勢，並影響亞洲的安全動態。