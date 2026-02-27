古巴遭美斷油陷經濟危機...美放寬禁運 要求古巴改革

美國廿五日宣布放寬委內瑞拉石油出口到古巴的禁令，美國國務卿魯比歐表示，古巴必須「徹底」改革，還說古巴陷入歷史性經濟危機，是共產政權自食其果。

法新社報導，魯比歐出席於聖克里斯多福及尼維斯舉行的加勒比海共同體第五十屆高峰會時，堅定捍衛美軍一月三日逮捕委內瑞拉強人馬杜洛的行動。美國推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，禁止委內瑞拉向古巴出口石油。古巴長期依賴委國石油維繫經濟，石油短缺讓古巴各地陷入停電窘境，衝擊交通、醫療與民生體系。大量人道援助物資滯留古巴港口，因為缺乏燃料將其運送給需要的人們。

加勒比海共同體峰會東道主、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯曾赴古巴學醫，他說朋友告訴他，古巴正面臨糧食短缺問題，街上滿是垃圾。德魯說：「古巴陷入動盪，將波及我們所有人。」

美國財政部廿五日宣布，美方將允許委內瑞拉向古巴規模有限的私企供應石油。

不過，魯比歐警告說，如果這些石油流向古巴政府或軍方，將立刻恢復制裁。

魯比歐稱「古巴正在崩潰，必須徹底改革，這是改善人民生活的唯一機會。」

古巴每天需要十萬桶石油，根據船舶追蹤數據，自一月初以來，古巴幾乎沒有收到任何石油或燃料。古巴本地產量大約能滿足四成能源需求，分析師估計，古巴的燃料供應可能在三月底前耗盡。

面對石油短缺和食品價格飆升，古巴經濟正處於自由落體式下滑，專家表示，這可能成為古巴共產政權的分水嶺時刻。

邁阿密的流亡古巴人社區廿五日熱議川普政府放寬古巴石油禁運的決定。一些古巴裔原本希望白宮對古巴經濟施加最大壓力，不樂見美國解禁。