美快艇載人闖古巴駁火4死！古巴控意圖恐攻 魯比歐急撇清

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
一名醫護人員25日走進古巴聖克拉拉一間醫院，駁火事件傷者被送進這間醫院治療。路透
一名醫護人員25日走進古巴聖克拉拉一間醫院，駁火事件傷者被送進這間醫院治療。路透

古巴內政部表示，十名住在美國的古巴公民廿五日乘坐一艘在美國佛州註冊的快艇進入古巴沿岸一浬處，與古巴邊防巡邏艇駁火，快艇上四人死亡六人受傷，一名從美國預先飛抵古巴接應的男子被捕。古巴指控，這些人試圖滲透古巴發動恐怖主義活動。

古巴內政部說，這些人攜帶武器、汽油彈、防彈背心和迷彩服，供稱意圖「以恐怖主義為目的進行滲透」。古巴政府稱船上男子多半有犯罪前科和暴力活動史，並公布其中七人姓名。

古巴方面指出，當地時間廿五日上午，在中部比亞克拉拉省卡約法爾科內斯沿岸一浬附近，發現這艘在佛州註冊、號碼為FL7726SH的船隻；一艘載有五名內政部邊防人員的古巴巡邏船上前要求對方表明身分，對方率先開火，打傷一名古巴指揮官，古巴邊防人員還擊，船上四人被擊斃、六人受傷，傷者已後送並提供醫療協助。

古巴政府確認，船上兩名乘客岡薩雷斯和戈麥斯早已遭古巴通緝，理由是「參與在古巴境內或其他國家的恐怖主義相關活動」。古巴還逮捕一名男子桑托斯，稱他「從美國來接應滲透者，此人已承認自己的行為」。

古巴政府表示，他們從槍戰後被捕的嫌犯口中得知船上乘客身分訊息，已確認十人中的七人身分。四名死者中有一人名叫卡薩諾瓦，其餘三死者身分尚未確認。

卡薩諾瓦的弟弟米薩埃爾向美聯社證實哥哥死訊，他感嘆哥哥陷入對古巴自由的「痴迷」追求。他說，「只有我們這些在那裡生活過的人才明白，古巴人的巨大苦難」。

米薩埃爾表示，他希望他哥哥的犧牲值得，「也許這能證明總有一天古巴會獲得自由」。

古巴政府還指認船上一名男子名叫加林多。此人長期支持推翻古巴政府，協助古巴人民重獲自由。

美國國務卿魯比歐說，他已獲悉此事，美國目前正在收集信息，以確定受害者是否為美國公民。魯比歐表示，這不是美國政府的行動，沒有美國官方人員參與，他表示「不會去猜測那是誰的船，他們在做什麼，為什麼在那裡，以及到底發生了什麼事」。

魯比歐說，美國與古巴海岸防衛隊持續保持聯繫。他說，美國並不指望立刻推翻古巴共產政權，「古巴需要改變，但不必一下子全部改變。大家都很成熟也很務實」。

快艇駁火事件迅速傳遍邁阿密流亡古巴人聚居區。許多古巴裔美國人一直高度關注古巴經濟危機以及與美國日益緊張的關係，許多古巴裔美國人表示，古巴政權從未像現在這樣岌岌可危。

俄國克里姆林宮說，美國快艇駛入古巴海域朝古巴巡邏艇開火，俄國譴責「美國的咄咄逼人挑釁行為」，呼籲相關各方克制，解決關於古巴的人道議題。

