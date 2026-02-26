治療落髮新希望！藥廠有望推出數十年首見的新療法

面臨掉髮問題的人，常陷入一場令人沮喪的拉鋸戰，試圖阻止或逆轉髮量流失。他們可以飛到土耳其接受植髮手術，花上數百美元購買網路上宣傳卻未經證實的偏方，或是使用目前僅有兩種經證實有效的藥物：minoxidil與finasteride。

賓州大學佩雷爾曼醫學院皮膚科主任柯薩瑞利斯表示，「我們已經數十年沒有新的治療方法了」，「大家的期待一再升高，現在終於出現幾項新進展，有些是minoxidil的變化版，也可能是全新機制，但都還處於非常、非常早期階段」。

Veradermics、Cosmo Pharmaceuticals與Pelage Pharmaceuticals等公司，目前都在研究不同方式，治療雄性禿與女性型態性落髮。這些實驗性療法，有些具備嶄新的作用機轉，但仍須透過臨床試驗證明安全與有效。

不過醫師們渴望有新工具可用。因為許多患者走進診間，往往情緒低落，發現針對最常見的掉髮類型（到50歲時，影響85%男性與40%女性），選擇其實少得可憐。與新冠病毒感染相關的掉髮，以及使用GLP-1藥物後因快速減重導致的掉髮，也進一步推升患者對副作用更少的新療法需求。

投資人也高度關注，準備為新療法埋單。Pelage執行長吉爾談到自家公司在去年10月募得1.2億美元時，表示「我從沒看過這麼快的籌資速度」。

開發口服緩釋型minoxidil的Veradermics本月稍早掛牌上市；Cosmo去年12月初公布clascoterone第三期臨床數據，表現相當亮眼，股價自那時期幾乎翻倍。

這些新療法或新給藥方式都會成功嗎？機率並不高。但投資人支持的創新浪潮顯示，掉髮治療正逐漸形成動能。隨著求診羞辱感淡化、遠距醫療普及，以及皮膚科醫師強調治療對情緒健康的重要性，這個市場可能帶來可觀回報。