聯合國：蘇丹內戰平民死亡數2025年增逾2.5倍

聯合國人權事務高級專員圖克今天指出，蘇丹戰爭去年造成的平民死亡數較前一年增加逾2.5倍，並且示警仍有數以千計罹難者身分尚未確認或下落不明。

法新社報導，自從2023年4月以來，蘇丹深陷政府軍與準軍事部隊「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）間的激烈衝突中，已造成數萬人喪生、1100萬人流離失所，引發全球最嚴重人道危機之一。

圖克（Volker Turk）在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）表示：「根據我辦公室的紀錄，2025年平民遭到殺害情況較前一年增加超過兩倍半，有數千人仍然失蹤或身分尚未確認。」

他譴責「極其兇殘且冷酷無情」暴行，包括性暴力、草率處決和任意拘押等。

圖克特別提到快速支援部隊去年4月對扎姆扎姆（Zamzam）流離失所者營地，以及去年10月對政府軍位在西部達佛地區（Darfur）的最後據點法舍（El-Fasher）發動攻擊時造成的「大屠殺」悲劇。

他表示，強暴、集體性侵、性酷刑和性奴役等性暴力案件也大幅攀升，去年已有超過500名受害者列入正式紀錄。

圖克指出，「蘇丹婦女和女孩的身體已成為恐嚇社區的武器」，並表示他「極度憂慮這些罪行恐怕會再度發生」。