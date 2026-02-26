「敗壞柬埔寨聲譽」 總理洪馬內：詐騙中心正在摧毀柬埔寨的經濟

「詐騙網絡，也就是我們所說的黑色經濟，正在摧毀我們合法的經濟。它敗壞了柬埔寨的聲譽」，柬埔寨首相洪馬內周三（2月25日）在布魯塞爾接受法新社採訪時這樣說道。這是2023年接替其父洪森出任首相的洪馬內罕見接受國際媒體採訪。洪馬內表示，詐騙中心給柬埔寨的旅游業以及吸引外資帶來負面影響，「這就是我們需要清除這些犯罪的原因」。

柬埔寨已成為運作著價值數十億美元詐騙產業的犯罪集團的溫床。專家稱，柬埔寨境內有數十個詐騙中心，估計有10萬人——其中許多人是人口販運受害者——在那裡從事網絡詐騙活動。他們通過誘騙全球互聯網用戶建立虛假戀愛關系、投資加密貨幣等手段行騙。最初，詐騙分子主要針對講中文的人，如今，他們已將詐騙活動擴展到多種語言，從世界各地的受害者手中竊取巨額資金。美國和平研究所2024年的一份報告估計，柬埔寨網絡詐騙每年獲利超過125億美元，相當於該國GDP的一半。

去年，柬埔寨、緬甸在北京的主導下展開一系列打擊詐騙中心的行動。數千名在緬甸和柬埔寨的窩點的詐騙犯被抓並被遣返回原籍，其中許多人被遣返回中國。

不過，一些業內專家質疑此類行動的真實性，並指出柬埔寨官員與網絡詐騙團伙之間存在關聯。

洪馬內在採訪中承認，網絡犯罪間接促進了一些商業活動，並為柬埔寨創造了就業機會，但他否認柬埔寨從中獲利。洪馬內說，詐騙中心可能會對房地產和一些投資產生一些直接影響，「但大部分收益並沒有流入柬埔寨政府」。他還表示，「很多人說柬埔寨的GDP依賴於詐騙。不，我們依靠的是旅游業、制造業等純粹的經濟活動」。

洪馬內也談到今年1月在柬埔寨被捕並被引渡回中國的太子集團董事長陳志，表示不知道他是詐騙活動的幕後主使，並指出陳志在包括英國在內的許多國家都有業務。出生於福建的陳志於2014年在柬埔寨創立了太子集團，公開業務遍及房地產、銀行、航空、加密貨幣投資等多個領域。他曾擔任洪馬內父親、柬埔寨前首相洪森和洪馬內本人的高參。去年10月，陳志被美國檢方起訴，罪名是策劃跨國詐騙網絡，進行洗錢以及施暴。美檢方稱，自2015年前後，太子集團以合法房地產、金融服務和消費品業務為幌子，在30多個國家開展業務。

洪馬內說，陳志遭到指控前，在金邊，他「只是一個商人，為經濟做出了貢獻」，而在得知陳志涉嫌違法行為後，柬埔寨當局立即采取了行動。洪馬內還補充說，陳志的柬埔寨國籍被吊銷，因為發現他使用偽造文件獲得了柬埔寨國籍，這使得陳志「只剩下中國國籍」，柬埔寨當局將其引渡回中國。

（法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】