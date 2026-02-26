美國快艇闖古巴 海上交火釀4死…克宮籲各方克制

1艘美國佛州快艇25日和古巴邊防巡邏艇交火，並造成4人喪生、6人受傷，俄國克里姆林宮26日說，古巴情勢升溫中，呼籲相關各方克制。

對上述快艇駛入古巴北部海域，並朝古巴邊防巡邏艇開火，克宮譴責「美國所為的咄咄逼人挑釁」。

克宮發言人佩斯科夫說，「如同我們所能看到的，古巴周邊情勢正升溫。最重要的事在於人道要素，所有關於古巴公民的人道議題都必須獲得解決，沒有人該製造障礙」。

佩斯科夫說，就古巴周邊的安全而言，各方仍自制且不做出任何挑釁動作，這當然非常重要。