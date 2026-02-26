快訊

排除進行對話的可能！金正恩直指南韓是「頭號敵人」：永不再稱其同胞

德國之聲／ 德國之聲
北韓最高領導人金正恩。法新社
朝鮮勞動黨第九次代表大會周三（2月25日）閉幕式上，朝鮮人民軍舉行了旨在展示其軍力的閱兵式。平壤宣布，朝美關係完全取決於華盛頓的態度。

據朝中社報導，朝鮮最高領導人金正恩表示，「如果美國尊重我國的現狀，放棄對朝對抗政策——我們之間沒有理由不能好好相處」。

金正恩在美國總統川普的第一任期內曾三次與其會面，但迄今為止拒絕第四次會晤的提議。

此次朝鮮勞動黨黨代會為這個擁有核武器的國家制定了未來五年的施政目標。據朝中社報導，金正恩表示，「我們有加強國家核力量的計劃，將推進增加核武器數量，擴大核武器的作戰手段和使用空間」。

金正恩稱南韓為「頭號敵人」

金正恩再次排除了與南韓進行任何對話的可能性，稱南韓是平壤「頭號敵人」。

金正恩威脅說，如果首爾方面做出「令人厭惡的行為」，朝鮮將「採取一切可能的行動」，甚至說「不排除南韓徹底崩潰的可能性」。

他駁斥了南韓近期釋放的緩和信號，稱其「具有欺騙性」，表示朝鮮「絕對沒有理由」與南韓打交道，理論上，朝韓兩國仍處於戰爭狀態。

金正恩表示，朝鮮不再將南韓視為「同胞」，並「永久性」排除對南韓使用這一稱呼。稍前，朝鮮勞動黨第九次黨代會再次選舉金正恩為總書記。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

南韓 平壤 金正恩 核武

