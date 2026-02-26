土耳其F-16戰機起飛不久後墜毀…飛行員殉職 事故原因調查中

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其國防部今天表示，一架F-16戰機原定前往保加利亞邊境地區執行任務，但在起飛不久後墜毀，飛行員不幸殉職，當局仍在調查墜機原因。

路透社報導，土耳其國防部指出，在雷達系統發現保加利亞邊境附近出現不明目標後，兩架F-16戰機昨天凌晨自土耳其巴勒克埃西爾（Balikesir）第9主噴射機基地指揮部（9th Main Jet Base Command）起飛，執行快速反應警戒任務。

其中一架戰機在起飛後不久便與地面失去無線電與雷達聯繫，當局立刻展開搜救，隨後尋獲戰機殘骸。

土耳其國防部表示，「事故調查小組將展開詳盡調查，以釐清確切的事發原因」，還說飛行員在墜機前最後一刻啟動彈射座椅逃生。

土耳其現有約250架F-16戰機，並向美國訂購40架新的F-16 Block 70型戰機，作為機隊現代化計畫的一環。