俄移交1000具烏軍遺體 換回35位陣亡軍人…莫斯科首席談判代表證實

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導
莫斯科首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）在社群媒體上表示：「1000具烏克蘭陣亡士兵遺體已經交給烏克蘭，俄羅斯則收到35具俄羅斯陣亡戰士遺體」。美聯社資料照
俄羅斯官員今天表示，俄方已經將1000具烏克蘭士兵遺體交給基輔，烏方則歸還35具俄羅斯軍人遺體作為交換。

法新社報導，雙方經常交換陣亡士兵遺體，這是少數仍維持合作的領域之一。

莫斯科首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）在社群媒體上表示：「1000具烏克蘭陣亡士兵遺體已經交給烏克蘭，俄羅斯則收到35具俄羅斯陣亡戰士遺體。」

他隨文上傳一張照片，顯示身穿白色防護衣、戴藍色手套人員正從冷藏貨車後方搬運白色屍袋。

自從2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面性攻勢以來，已有數以十萬計士兵命喪這場持續4年的戰爭。

兩國談判代表今天齊聚瑞士日內瓦（Geneva），分別與美國官員舉行會談。這是美國總統川普為結束戰事而推動、充滿挑戰的談判進程其中一部分。

