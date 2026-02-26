澤倫斯基：俄軍射420架無人機、39枚飛彈襲烏克蘭

快訊

中央社／ 基輔26日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，俄軍夜間向烏國發射420架無人機與39枚飛彈，對能源基礎設施造成破壞。美聯社資料照

烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，俄軍夜間向烏國發射420架無人機與39枚飛彈，對能源基礎設施造成破壞。烏美兩國官員預計今天稍晚在瑞士日內瓦會談，這波攻擊發生在會議召開前數小時。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「俄羅斯昨晚再次對關鍵基礎設施和一般民宅發動戰爭。」

他補充道，俄軍這波攻勢在全國8個州造成數十人受傷，而且包括基輔郊區在內，好幾個地區的天然氣基礎設施與變電所成為襲擊目標。

烏克蘭官員今天表示有多座城市遇襲，至少造成23人受傷，其中包括一名孩童。

烏克蘭空軍稍早通報，發現高速飛行物體接近基輔上空，基輔市軍事管理局首長特卡欽科（Tymur Tkachenko）隨即證實，俄羅斯正以無人機和彈道飛彈襲擊基輔。

基輔目前未傳出傷亡。不過東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）指出，哈爾科夫市及鄰近村莊有14人受傷，其中包含一名7歲男童。

根據當地官員的說法，南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）以及第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）分別有7人、2人受傷。

